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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol hace oficial la sanción contra Cristiano Ronaldo por abandonar la selección lusa en la Nations League

octubre 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
El jugador luso fue sancionado por abandonar la concentración en la previa del juego ante Dinamarca días atrás en la UEFA Nations League.

La Federación Portuguesa de Fútbol hizo oficial este lunes la sanción en contra de Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de su selección días antes de enfrentar a Dinamarca en la UEFA Nations League.

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el jugador del Al-Nassr tendrá que afrontar una sanción de 30 días y una multa de 255 euros.

El jugador portugués se negó a jugar con la selección danesa y decidió abandonar la concentración en Copenhague.

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"El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00€", indicó la FPF en un comunicado.

Cabe recordar que días atrás Ronaldo publicó un comunicado que sirvió para disculparse por haber abandonado la concentración portuguesa y dejar la puerta abierta a un regreso, pero evidenció también que la relación con el seleccionador Jorge Jesús está rota.

El astro acusó en ese larguísimo comunicado al técnico, de 72 años, de haberle hablado de forma autoritaria y de haber "faltado a su palabra" en dos ocasiones, por lo que no parece factible por ahora un inminente regreso de CR7 a la Seleçao, que tiene sus dos próximos partidos dentro de un mes.

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El futbolista de 41 años reavivó la polémica con un largo comunicado en el que se disculpaba por haber abandonado precipitadamente el pasado miércoles la concentración de la selección de Portugal, molesto por no haber disputado el partido de Liga de Naciones contra Noruega en Oslo.

La responsabilidad es exclusivamente mía. Presento mis disculpas a los portugueses (...) y a mis compañeros de selección", escribió el quíntuple Balón de Oro.

El jugador con más internacionalidades y máximo goleador de la historia de Portugal, con 146 tantos en 234 partidos, también se refirió a su posible regreso a la selección.

"Si estoy en forma físicamente (...) después de haber cumplido la suspensión que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para jugar y ganar con nuestra selección", escribió.

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