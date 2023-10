Este es el tenista que confesó que Djokovic le financió su carrera profesional: "Lo cubrió todo"

El joven tenista serbio de 20 años Hamad Medjedovic, quien se encuentra en la casilla 107 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), confesó que detrás de su carrera profesional hay un apoyo económico que ha sido clave.

"Djokovic me ha estado ayudando económicamente. Dándome todo lo que necesito para mi carrera”, aseveró, según la cuenta especializada en tenis Tiempo de Tenis.

La promesa del tenis serbio fue más allá y no escatimó en decir que ‘Nole’ “Lo cubrió todo”. “Me ayudó cuando lo necesité y todavía me está ayudando de muchas maneras. Estoy muy contento de que siempre esté para mí", aseveró.

La revelación de Medjedovic se da en medio de una fuerte crítica que ha hecho Djokovic a las desigualdades que existen en el reparto de premios de los torneos de tenis en sus diversas categorías.

A finales del pasado mes de septiembre Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia del tenis y el número 1 del ranking ATP, calificó como un verdadero fracaso que algunos tenistas profesionales, sin más ingresos que los que puedan obtener con su cuerpo y una raqueta, reciban pagos muy por debajo de lo que deberían obtener.

"Yo vengo de Serbia y pasé por las mismas dificultades económicas que actualmente tienen muchos tenistas. Entiendo su lucha y los esfuerzos que hacen para pagar los viajes,los entrenadores y los fisioterapeutas. La verdad es que si no tienes un respaldo de una federación con dinero, tendrán graves problemas", sostuvo.

En ese sentido, señaló que con su influencia quiere ayudar a sus colegas para que sus condiciones sean mejores. "Ahora que tengo influencia y poder, quiero aprovecharlos para mejorar las condiciones", dijo.

El tenista serbio aseguró que solamente unos cientos de tenistas en el mundo pueden vivir del tenis, lo que calificó como un “fracaso”.

"Hay unos 400 jugadores que pueden vivir de este deporte. Este es un dato muy pobre para un deporte tan global como el nuestro y un verdadero fracaso para el tenis", subrayó.

Al debate también se sumó recientemente el tenista argentino Marco Trungelliti quien ofreció al medio de su país La Nación una entrevista en donde deja ver lo duro que puede llegar a ser el deporte que desempeña por cuenta de los desbalances que existen en los premios.

Trungelliti aplaudió, de hecho, las declaraciones del serbio Novak Djokovic y cuestionó la postura que tuvieron tanto el suizo Roger Federer, retirado, como el español Rafael Nadal, máximos referentes del tenis mundial en las últimas dos décadas, frente al tema.

“A la gente le puede gustar o no, pero Federer y Nadal nunca dijeron nada. Quieras o no, son cómplices de lo mal que está el sistema, porque no fueron capaces de abrir la boca ni una vez y luchar por los derechos de los jugadores”, afirmó el tenista, de 33 años.

Trungelliti concedió la entrevista en el marco de su participación en el Challenger de Buenos Aires en donde tuvo que jugar los clasificatorios de un tipo de torneo en el que no son pocas las voces que tenistas profesionales sin ranking ATP o profesores de tenis se presentan.