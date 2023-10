Tenista argentino mejor clasificado que Nadal en el ranking dice que el español y Federer fueron "cómplices" y "paupérrimos"

El tenista argentino Marco Trungelliti ofreció al medio de su país La Nación una entrevista en donde deja ver lo duro que puede llegar a ser el deporte que desempeña por cuenta de los desbalances que existen entre los montos de los premios que reciben los mejores del mundo y el resto de cientos de profesionales que hacen parte de los diversos circuitos, incluido el de la ATP.

Trungelliti aplaudió, de hecho, las recientes declaraciones del serbio Novak Djokovic que cuestionaron el sistema de reparte de premios y cuestionó la postura que tuvieron tanto el suizo Roger Federer, retirado, como el español Rafael Nadal, 240 del ranking de la ATP, máximos referentes del tenis mundial en las últimas dos décadas, frente al tema.

“A la gente le puede gustar o no, pero Federer y Nadal nunca dijeron nada. Quieras o no, son cómplices de lo mal que está el sistema, porque no fueron capaces de abrir la boca ni una vez y luchar por los derechos de los jugadores”, afirmó el tenista, de 33 años, y 236 del ranking de la ATP.

El argentino concedió que si alguna vez las dos estrellas del tenis intercedieron, por los cientos de tenistas profesionales que hay en el mundo, “fue internamente, pero no cambió nada”.

“Recién este año se cambiaron un poco los premios de los Challengers, pero siguen siendo vergonzosos, cuando supuestamente salimos de la era más dorada de la historia del tenis. No podés ser cómplice de que vivan 80-100 personas en el tenis. Es lo que siempre me jodió y me va a seguir jodiendo”, declaró el argentino visiblemente molesto con el monto que se dan en los torneos Challengers que suelen jugar tenistas ubicados por fuera de los 100 mejores del ranking.

Trungelliti, en ese sentido, mencionó que Federer y Nadal “como jugadores pueden ser buenísimos, pero como humanos tratando de mejorar el sistema en general, me parecen paupérrimos”.

De otro lado, indicó que recientemente agradeció a Djokovic por buscar cambiar el desbalance del sistema del tenis. “Lo crucé en el US Open y le agradecí por lo que está haciendo por los jugadores”.

Afirmó que también habló con el tenista canadiense Vasek Pospisil que se ha encargado de liderar la cruzada por mejorar los ingresos de los tenistas profesionales.

“Con Pospisil también hablé: fui a un par de reuniones, le pregunté por qué hipotecó su carrera con algo que es para el bien de todos y me dijo que estuvo lesionado muchos meses, que empezó a pensar cosas y, pese a haber tenido más apoyo que los sudamericanos siendo canadiense, se pudo abstraer y ver la vida en general. Que un loco que estuvo entre los 30 del mundo se encargue de pensar cosas es mucho más respetable que lo que hace Federer, que se fue del tenis y sólo volvió con la Laver Cup”, apuntó el argentino.

Trungelliti concedió la entrevista en el marco de su participación en el Challenger de Buenos Aires en donde tuvo que jugar los clasificatorios de un tipo de torneo en el que no son pocas las voces que tenistas profesionales sin ranking ATP o profesores de tenis se presentan.

Como ironía de la vida, de momento Trungelliti está mejor clasificado que Nadal en el ranking ATP debido a que el español no ha podido jugar torneos, por cuenta de una lesión, desde el pasado Abierto de Australia.