Exestrella de la Selección de Inglaterra confesó que su retiro del fútbol lo llevó a “contemplar quitarse la vida”

La edad en la que un futbolista podría seguir jugando en las canchas es muy limitada, es por ello, que muchos de los grandes cuando llegan a cierta edad deciden dar un paso al costado y retirarse.

Sin embargo, el retiro probablemente no sea la mejor opción para un deportista que ha dedicado su vida al fútbol completamente.

Este es el caso del exfutbolista inglés Stephen Warnock, quien recientemente dio unas duras declaraciones sobre su retiro y cómo durante mucho tiempo pensó en querer quitarse la vida.

A mediados de 2018, el exjugador del Liverpool, con 35 años, colgó los botines y decidió dejar de lado su más grande pasión motivado, en ese momento, en que ya era el momento para retirarse tras haber tenido una carrera brillante.

No obstante, el cambio de rutina solo hizo que el exdeportista cayera en depresión y viera su carrera en el futbol profesional como un “completo desastre” que lo hizo pensar en quitarse la vida.

Durante una entrevista con el medio Sky Sports, como parte de la serie ‘Real Talk’ el exdefensor de la Selección de Inglaterra confesó que se retiró porque en un momento sintió que su carrera era un espiral.

“Sentí que me estaba frustrando con el fútbol. Había jugado en la Premier League, luego poco a poco empiezas a caer. Se vuelve difícil, y eso puede sonar un poco elitista o snob, pero simplemente perdí el interés por ello”, confesó.

Por ese entonces creía que su rendimiento había decaído, porque “no estaba jugando como quería, no estaba haciendo la dieta como debería. Probablemente, no estaba tan concentrado como estaba, porque no podía volver a llegar a la cima. Me sentí deprimido”.

“Ahora lo miro en retrospectiva y pienso: ¡vaya! Estuve muy deprimido durante años. Me retiré a los 35. Probablemente, me retiré mentalmente a los 31”, añadió.

El hombre, que ahora tiene 42, explicó que esto se dio porque recibió un consejo financiero para extender su carrera por las razones incorrectas, por lo que “no dormí adecuadamente durante seis años debido a ese consejo. Volvía a entrenar todas las mañanas con unas tres horas de sueño”.

“La cabeza toca la almohada y estoy constantemente pensando en cómo salir de esto. Miro hacia atrás y pienso que el dinero no lo es todo. Desearía haber dicho: 'He tenido una gran racha, he perdido la carrera'. Me encanta, voy a encontrar algo más que me haga feliz”, comentó.

Stephen Warnock confesó durante la entrevista que muchas veces miró hacia atrás y pensó que era un fracaso, que había tenido una carrera terrible pese a haber pasado por grandes clubes como Liverpool, Aston Villa y Leeds.

Warnock perdió su matrimonio, el contacto con sus hijos durante un tiempo y sus ganas de vivir, sin embargo, lo que lo salvó fue una breve reunión con un viejo amigo, quien le dio un importante consejo.

Meses después lo llamó y tuvieron una conversación que al terminar se dio cuenta de que: “Fue como una solución, la necesitaba”, tras decir esto, el exfutbolista, de 42 años, reveló que: “Había contemplado quitarme la vida en un momento. Estaba tan estancado que pensé que había terminado hasta que lo llamé. Le digo todo el tiempo que me salvó la vida”.

“Luego comencé a relacionarme más con mis hijos, ellos podían notar una diferencia en mí y comencé a tener la sensación de mirar hacia atrás en mi carrera y no decepcionarme por ella. Le dio un giro positivo, me hizo darme cuenta de lo que había logrado en mi carrera”, explicó.

Stephen Warnock integró el plantel de la selección de Inglaterra en el Mundial Sudáfrica 2010 y antes de su retiro consiguió jugar 550 partidos portando la camisa del combinado nacional, además de que pudo ganar la Supercopa de la UEFA con el Liverpool en 2005.