Fernando Diniz es destituido de la selección brasileña: estes es el nombre que suena con fuerza tras la negativa de Ancelotti

Este viernes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) destituyó al entrenador Fernando Diniz del cargo como director técnico de la selección brasileña.

Cabe recordar Diniz estaba en el cargo desde julio del año pasado en calidad de interino. No obstante, pese a ganar los primeros partidos de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de 2026, en las últimas jornadas acumuló tres derrotas consecutivas ante Uruguay, Colombia Y Argentina, por lo que cargaba con críticas de la prensa y la hinchada brasileña por su deslucido ciclo.

Esta decisión se da horas después de que Ednaldo Rodrigues fuera reintegrado en su cargo como presidente de la CBF, después de la destitución que recibió por parte de un tribunal de Rio de Janeiro.

VEA TAMBIÉN Ancelotti rompe el silencio y habla de su negativa a dirigir la selección de Brasil o

Incluso la FIFA amenazó con suspender a las selecciones brasileñas y los clubes de los campeonatos internacionales en caso de persistir la destitución de Rodrigues.

"La FIFA y la Conmebol desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión", señaló una carta enviada a la CBF.

VEA TAMBIÉN No irá a la Selección de Brasil: Carlo Ancelotti extendió su contrato con el Real Madrid o

Según ha señalado la prensa en Brasil, Dorival Júnior, quien actualmente es el entrenador de Sao Paulo, es el favorito de Ednaldo Rodrigues para suceder a Diniz y así afrontar la Copa América a mediados de este año, tras la negativa de Carlo Ancelotti de aceptar dirigir a la canarinha.