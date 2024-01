Ancelotti rompe el silencio y habla de su negativa a dirigir la selección de Brasil

Carlo Ancelotti sorprendió en los últimos días con su decisión de no aceptar dirigir a la selección de Brasil en el 2024 y renovar su contrato hasta 2026 con el Real Madrid.

Pese a que todos daban por hecho la llegada del entrenador italiano al fútbol sudamericano e incluso el actual entrenador de la selección brasileña, Fernando Diniz, se encontraba en calidad de interino hasta la eventual llegada de Ancelotti para la Copa América de 2024, el director técnico se decidió por continuar en el equipo “merengue”.

En las últimas horas, el italiano se pronunció sobre su decisión y dejó entrever que su negativa a aceptar dirigir a Brasil se dio por el problema que afronta la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y su presidente, Ednaldo Rodrígues, quien fue destituido en las últimas semanas.

“Estoy muy contento por la renovación, ha sido una negociación bastante sencilla porque nos pusimos de acuerdo entre el presidente y yo”, dijo Ancelotti sobre su renovación por dos años más con el Real Madrid.

"Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria de la negociación no es tan importante porque siempre he dicho que no tenía prisa. El club decidió hacerlo ahora porque estaría contento con el trabajo. Si es un éxito no lo sé, el éxito aquí es ganar partidos y eso intentaremos seguir haciendo", agregó.

Sobre la posibilidad de llegar a la selección brasileña, el italiano agradeció ser tenido en cuenta, pero aclaró que la decisión estaba sujeta a la oferta de renovación del Real Madrid.

"La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileño, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrígues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil, algo que me hizo sentir mucho orgullo, pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid”, manifestó el entrenador.

“En los últimos meses Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión", añadió.

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, un tribunal de Rio de Janeiro destituyó a Ednaldo Rodrigues y designó como presidente interino de la CBF a José Perdiz para organizar nuevas elecciones en el órgano rector del fútbol brasileño.

De esa manera, la FIFA y Conmebol anunciaron el envío de una misión a Rio de Janeiro para entender en la crisis a partir del 8 de enero, fecha de reinicio de las actividades administrativas de la dirigencia sudamericana tras el receso de fin de año.

La misión tendrá como finalidad examinar la situación y buscar una solución en base a los reglamentos tanto de la CBF, Conmebol y FIFA.

"La FIFA y la Conmebol desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión", señaló una carta enviada a la CBF.

"A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes (brasileños) ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida", advirtió.