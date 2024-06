Figura de la Premier League no jugará la Copa América y criticó a su federación: “no es nada profesional jugar con ellos”

A pocos días de que se lleve a cabo la Copa América Estados Unidos 2024, una importante figura de la Premier League se ha bajado de participar en dicho campeonato internacional y apuntó contra su selección asegurando no tener “profesionalismo”.

Se trata del actual compañero del Dibu Martínez y extremo del Aston Villa, Leon Bailey, ha decidió no participar en la Copa América debido a que tuvo problemas con la federación de su país, la cual calificó “poco profesional” y que no saben lo que “tienen que hacer”.

Durante una entrevista con el podcast ‘Let’s Be Honest’, el futbolista, de 26 años, contó que su descontento con la Federación Jamaicana de Fútbol se debe a que “no es nada profesional jugar con Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales”.

“Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la federación”, añadió el jugador.

Bailey continuó hablando sobre su experiencia con la falta de materiales y condiciones por parte de la federación, las cuales son inapropiadas al punto de que “ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta”.

“El día del partido te obligan a llevar una camiseta de mujer. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, agregó.

El futbolista, que debutó en el combinado nacional en 2019, ha sido una pieza fundamental para los Reggae Boyz, ya que en dos ocasiones los ha llevado hasta las semifinales de la Copa Oro.

Y su última participación con la selección de Jamaica fue en noviembre de 2023, cuando se impusieron 3-2 ante la selección de Canadá.

La selección de Jamaica comparte grupo en la Copa América con: México, Ecuador y Venezuela, pero fuera de la no participación de Leon Bailey, contará con otras bajas importantes por lesión.

Demarai Gray, Andre Blake, Amari'i Bell, Joel Latibeaudiere, Ethan Pinnock y Dujuan Richards, son los jugadores que se perderán el campeonato por lesiones.