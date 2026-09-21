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Hasta cinco años de prisión: jugador de la liga inglesa y mundialista podría ir a la cárcel por certificado falso de covid

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Serbia vs. Suiza. Dusan Tadic, jugador serbio y Granit Xhaka, jugador suizo - EFE
Dusan Tadic, jugador serbio y Granit Xhaka, jugador suizo / Foto: EFE
Granit Xhaka reconoció que ha conseguido el documento en 2022, cuando jugaba en Arsenal, y ahora es investigado por la Fiscalía de Lucerna.

Granit Xhaka podría llegar a enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión tras reconocer que obtuvo un certificado falso de vacunación contra el covid-19 en la pandemia.

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El actual jugador del Sunderland y capitán de la selección de Suiza admitió que consiguió un certificado de vacunación en 2022, cuando aún militaba en el Arsenal. El caso es investigado por la Fiscalía del cantón de Lucerna.

El propio futbolista se expresó tras varios días de reportes acerca de la investigación. Xhaka detalló que en ese momento tenía bastantes dudas acerca de la vacuna y que, en medio de ese contexto, optó por obtener un certificado en lugar de resolver sus cuestionamientos por los canales correspondientes.

El mediocampista describió su decisión como un error, pidió disculpas y aseguró que asumirá la responsabilidad y colaborará con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

La investigación contempla establecer si la forma en que se consiguió del documento constituye una conducta penal que tiene relación con la obtención fraudulenta de una certificación falsa o con la falsificación de documentos.

Las autoridades igualmente investigan a una médica de Lucerna que presuntamente estuvo relacionada con la emisión de certificados de vacunación cuestionados en la pandemia. La profesional negó las acusaciones.

La legislación suiza contempla, para determinados delitos relacionados con falsificación de documentos, penas que pueden alcanzar hasta los cinco años de prisión. No obstante, esto corresponde al máximo previsto y no quiere decir que Xhaka vaya a ser condenado a una pena de cárcel.

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Según los reportes publicados de momento, incluso si se presentan cargos, una condena de prisión efectiva no estaría muy considerada. El proceso aún se encuentra en etapa de investigación y el futbolista tiene que responder ante las autoridades de Lucerna.

Xhaka tendrá que comparecer ante los investigadores en octubre. Mientras tanto, aún tiene la presunción de inocencia respecto de cualquier probable delito que pueda dictaminar la justicia suiza.

El caso tomó otra dimensión luego de que el medio suizo Blick informase que tuvo acceso al supuesto certificado. Según esa publicación, el documento reporta una primera vacunación el 25 de enero de 2022 y una segunda el 8 de noviembre de ese mismo año.

La fecha de la segunda supuesta vacunación llamó sobre todo la atención porque Xhaka jugaba entonces para Arsenal. El 6 de noviembre participó en un partido contra Chelsea en Londres y el 9 de noviembre jugó que nuevo, esta vez frente a Brighton.

Blick indicó que, según el documento, Xhaka supuestamente estuvo en Lucerna el 8 de noviembre para recibir la segunda dosis, un día previo a volver a disputar un encuentro en Inglaterra. El medio también señala que esto plantea preguntas, pero no demuestra por sí mismo que el certificado sea falso.

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