Abelardo de la Espriella difunde video de la "Operación Diamante" que desplegó 15 acciones simultáneas contra la criminalidad en Colombia

La Fuerza Pública de Colombia ejecutó en las últimas horas la Operación Diamante, un despliegue coordinado que resultó en la captura de 111 personas vinculadas a redes de secuestro y extorsión en el país. El presidente Abelardo de la Espriella difundió los resultados del operativo a través de sus redes sociales, destacando el alcance de las acciones contra la criminalidad organizada.

De acuerdo con la información publicada por De la Espriella, la operación desplegó 15 acciones simultáneas que permitieron la captura de 71 personas por extorsión y 25 por secuestro. "Golpe contundente de nuestra Fuerza Pública contra las mafias del secuestro y la extorsión", señaló el mandatario.

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El operativo incluyó 18 allanamientos en diferentes ubicaciones del territorio colombiano, durante los cuales fueron incautados materiales de guerra y equipos utilizados por las organizaciones criminales. Entre los elementos decomisados se encuentran armas de fuego, granadas, vehículos y más de 260 celulares y equipos de comunicación.

"Estamos desmantelando estas estructuras criminales, cortando sus redes y llevando ante la justicia a quienes amenazan, extorsionan y secuestran a los colombianos", afirmó De la Espriella en su publicación.

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"Se acabó la impunidad. En el Gobierno del Tigre, el que delinque, paga", agregó.

El video de la Operación Diamante, que dura más de cuatro minutos, muestra las múltiples capturas a presuntos criminales en diferentes partes del país.