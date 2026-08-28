NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Cuba

Embajada de EE. UU. en Cuba lanza seria advertencia sanitaria para ciudadanos en la isla: "puede presentar importantes desafíos para la salud y la seguridad"

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Calles de Cuba (AFP)
Calles de Cuba (AFP)
Según la sede diplomática, la infraestructura de suministro de agua en Cuba "es cada vez más inestable".

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta sanitaria para todo el país caribeño ante la grave crisis de agua que vive la isla bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Según la sede diplomática, la infraestructura de suministro de agua en Cuba "es cada vez más inestable" y aseguró que tiene conocimiento de informes "sobre barrios residenciales que han sufrido largos periodos sin recibir agua de fuentes municipales o públicas".

o

"Los prolongados y crecientes problemas de agua y los cortes de energía, causados por la mala gestión de la infraestructura pública por parte del régimen, afectan a toda la isla. El agua a menudo solo llega a las viviendas cuando el suministro eléctrico de la ciudad se mantiene durante el tiempo suficiente", agregó.

Basado en medios de comunicación, la embajada señala que los pozos "se están secando en todo el país debido a la sequía, lo que agrava la capacidad de complementar el suministro de agua".

La falta de agua, sumada a los cortes de energía que han interrumpido las redes de la cadena de frío, "puede presentar importantes desafíos para la salud y la seguridad", agrega la sede, por lo que advirtió a los ciudadanos estadounidenses "que estén al tanto de los riesgos al viajar a Cuba y que tomen precauciones".

o

Asimismo, detalló unas medidas a tomar:

  • Prepárese para cortes prolongados de luz y agua.
  • Mantenga cargados sus teléfonos móviles y baterías portátiles.
  • Tenga linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso.
  • Abastézcase de agua potable, agua no potable para higiene personal y alimentos no perecederos.
  • Prepárese para cubrir sus necesidades médicas de forma alternativa (mantenga un suministro adecuado de medicamentos básicos, dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que requieran refrigeración, etc.).
  • Manténgase informado a través de los medios locales.
  • Revise las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga sus redes sociales.
  • Manténgase en contacto con familiares y amigos.
  • Consulte con su compañía de seguros de viaje sobre las opciones de evacuación médica en caso de enfermarse en el extranjero.
  • Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones de la embajada de EE.UU.

Esta alerta ocurre, además, en medio de la fuerte presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen castrista, al que ha advertido que podría correr con la misma suerte del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Cuba

Dictadura en Cuba

Régimen cubano

Estados Unidos - Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se utilizan todas las leyes para criminalizar a todos los comunicadores": Periodista Miguel Otero sobre la censura a los medios en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
María Elvira Salazar - Foto EFE
Estados Unidos

María Elvira Salazar gana las primarias republicanas en el Distrito Congresional 27 de Florida: obtuvo el 81,5 % de los votos

Barron Trump-Foto: EFE
Barron Trump

Servicio Secreto investiga amenazas de muerte de Irán contra el hijo menor del presidente Trump

Acercamiento de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, a la religión judía - Fotos: Instagram
Regimen chavista

"Antes, la brujería, luego, cristiano, y ahora usa kipá en una sinagoga, vaya incoherencia": las redes reaccionan al acercamiento de 'Nicolasito' a la principal religión de Israel

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Elvira Salazar - Foto EFE
Estados Unidos

María Elvira Salazar gana las primarias republicanas en el Distrito Congresional 27 de Florida: obtuvo el 81,5 % de los votos

Gianni Infantino - EFE
FIFA

FIFA contraataca y asegura que hay un “esfuerzo concentrado” para sacar a Gianni Infantino de la presidencia

Barron Trump-Foto: EFE
Barron Trump

Servicio Secreto investiga amenazas de muerte de Irán contra el hijo menor del presidente Trump

Acercamiento de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, a la religión judía - Fotos: Instagram
Regimen chavista

"Antes, la brujería, luego, cristiano, y ahora usa kipá en una sinagoga, vaya incoherencia": las redes reaccionan al acercamiento de 'Nicolasito' a la principal religión de Israel

Fotografía general de Caracas (Venezuela) con el cielo parcialmente nublado - EFE
Lluvias

Fuertes lluvias causaron estragos en Caracas y los Altos Mirandinos

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Carlos A. Giménez

Carlos Giménez pone a Cuba en el centro de la política de seguridad de EE. UU. tras la muerte de 32 cubanos en Venezuela: “el régimen representa una amenaza”

Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella autorizó más de 30 extradiciones y reafirmó su lucha contra el crimen: "Continuaré haciéndolo con absoluta determinación"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023