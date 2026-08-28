Embajada de EE. UU. en Cuba lanza seria advertencia sanitaria para ciudadanos en la isla: "puede presentar importantes desafíos para la salud y la seguridad"

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta sanitaria para todo el país caribeño ante la grave crisis de agua que vive la isla bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Según la sede diplomática, la infraestructura de suministro de agua en Cuba "es cada vez más inestable" y aseguró que tiene conocimiento de informes "sobre barrios residenciales que han sufrido largos periodos sin recibir agua de fuentes municipales o públicas".

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"Los prolongados y crecientes problemas de agua y los cortes de energía, causados por la mala gestión de la infraestructura pública por parte del régimen, afectan a toda la isla. El agua a menudo solo llega a las viviendas cuando el suministro eléctrico de la ciudad se mantiene durante el tiempo suficiente", agregó.

Basado en medios de comunicación, la embajada señala que los pozos "se están secando en todo el país debido a la sequía, lo que agrava la capacidad de complementar el suministro de agua".

La falta de agua, sumada a los cortes de energía que han interrumpido las redes de la cadena de frío, "puede presentar importantes desafíos para la salud y la seguridad", agrega la sede, por lo que advirtió a los ciudadanos estadounidenses "que estén al tanto de los riesgos al viajar a Cuba y que tomen precauciones".

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Asimismo, detalló unas medidas a tomar:

Prepárese para cortes prolongados de luz y agua.

Mantenga cargados sus teléfonos móviles y baterías portátiles.

Tenga linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso.

Abastézcase de agua potable, agua no potable para higiene personal y alimentos no perecederos.

Prepárese para cubrir sus necesidades médicas de forma alternativa (mantenga un suministro adecuado de medicamentos básicos, dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que requieran refrigeración, etc.).

Manténgase informado a través de los medios locales.

Revise las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga sus redes sociales.

Manténgase en contacto con familiares y amigos.

Consulte con su compañía de seguros de viaje sobre las opciones de evacuación médica en caso de enfermarse en el extranjero.

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Esta alerta ocurre, además, en medio de la fuerte presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen castrista, al que ha advertido que podría correr con la misma suerte del dictador venezolano Nicolás Maduro.