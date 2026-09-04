En una histórica edición celebrada en Marbella, Shakira, Karol G y Bad Bunny destacan entre los máximos galardonados de los Premios Juventud 2026

La industria de la música latina vivió una jornada sin precedentes al celebrar en Marbella (España) la primera edición europea de los Premios Juventud 2026, una gala que consolidó el protagonismo internacional de artistas de la talla de Shakira, Karol G, Aitana y Bad Bunny como los grandes triunfadores de la noche.

El evento distribuyó galardones en 50 categorías, Shakira se alzó con tres estatuillas, incluyendo Mejor Artista Femenina y Mejor Canción Pop por colaboración “Bésame” con Alejandro Sanz, por su parte, Karol G conquistó el reconocimiento a Álbum del año por Tropicoqueta y Mejor Canción Urbana Rhythmic por “Verano Rosa” junto a Feid, reafirmando el domingo del talento colombiano en la escena global.

“Agradezco este reconocimiento a la raza latina y la oportunidad de seguir celebrando nuestra cultura en todos los rincones del mundo”, expresó el cantante Marc Anthony al recibir su galardón en el escenario.

La ceremonia ofreció homenaje a trayectorias de impacto social y actuaciones en vivo del primer nivel, el actor Antonio Banderas, la agrupación La Oreja de Van Gogh, el reguetonero Yandel y Marc Anthony fueron distinguidos por su liderazgo comunitario y legado generacional.

VEA TAMBIÉN Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año o

Bad Bunny obtuvo los premios a Mejor Artista Masculino y Mejor Tour; la española Aitana sumó tres galardones por su álbum Cuarto Azul; mientras que Alejandro Fernández, Prince Royce y Romeo Santos dominaron en sus respectivas categorías de música mexicana y bachata.

La gala contó con el debut en exclusiva del tema “Árbol” por parte de Camilo, así como las presentaciones de Wisin, Ana Mena, Manuel Carrasco y el ensamble de apertura “Marbella Nights” liderado por Farruko y Juan Magán.

VEA TAMBIÉN BTS en contra de los Grammy: la banda anuncia un histórico boicot a los premios o

Con esta cobertura de los Premios Juventud 2026, en territorio europeo marca una consolidación a Marbella como un puente estratégico para la difusión global de la industria musical hispana y proyectando el alcance del evento hacia nuevas audiencias en Europa, Asia y África.