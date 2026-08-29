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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Primer parte médico sobre el estado de salud de Tadej Pogacar, tras fuerte caída en la Vuelta a España 2026 - Foto: EFE
Primer parte médico sobre el estado de salud de Tadej Pogacar, tras fuerte caída en la Vuelta a España 2026 - Foto: EFE
Tadej Pogacar

“Requerirá cirugía de clavícula”: primer parte médico tras la fuerte caída de Tadej Pogačar en la Vuelta a España que lo sacará de la competición

agosto 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
El procedimiento quirúrgico al que debe ser sometido el pedalista debe esperar debido a las “precauciones por conmoción cerebral”.

Este sábado, en medio del desarrollo de la octava etapa de la Vuelta a España, el ciclista esloveno del UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, tuvo que abandonar la competencia, tras sufrir una fuerte caída que impactó en la parte izquierda de su cuerpo, incluyendo su rostro.

Aunque el corredor fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, los fuertes dolores se lo impidieron; al final tuvo que ser evacuado del lugar en ambulancia.

Horas más tarde y luego de una exhaustiva evaluación médica en un centro hospitalario al cual fue remitido el corredor, su equipo entregó el primer parte médico del pedalista, quien, de acuerdo al comunicado emitido, sufrió varias afectaciones producto de la caída, motivo por el cual será necesaria una “cirugía de clavícula”, pero la cual deberá esperar debido a las “precauciones por conmoción cerebral”.

“Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones”, indicó el doctor Adrian Rotunno, director médico.

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De acuerdo con el comunicado, por fortuna, el ciclista esloveno “no presenta otras lesiones graves ni neurológicas” y de momento permanecerá bajo cuidado del cuerpo médico, el cual se encargará de brindar las actualizaciones sobre su estado de salud.

Asimismo, la escuadra del UAE Team Emirates aprovechó el espacio para desearle a “Tadej una recuperación fuerte y rápida”.

Tadej Pogačar, quien hasta el sábado se mantenía líder de la Vuelta a España en su edición número 81, tuvo que abandonar la competencia, tras sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta en la localidad de Xeraco.

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Al final, la etapa fue para el francés Bryan Coquard, quien terminó con un triunfo al sprint. Entre tanto y tras la salida inminente de Pogacar, la general de la última grande del ciclismo mundial del año la lidera el español Enric Mas, del equipo Movistar, quien se vistió con el maillot rojo.

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