Futbolista de la Selección de México rompe el silencio tras haber sido vinculado con el secuestro de un empresario

Un inesperado suceso sacude al fútbol mexicano y a uno de sus principales referentes. El capitán del 'Tri', Edson Álvarez, fue recientemente vinculado con el caso de un secuestro ocurrido en su país hace dos años, difundidos esta semana por una reconocida revista.

Un empresario aseguró haber sido secuestrado en noviembre de 2024 y apuntó contra el suegro de Álvarez, a quien señaló como autor intelectual del crimen.

VEA TAMBIÉN Deyna Castellanos tiene nuevo equipo: la delantera venezolana acordó con este club mexicano o

Según el empresario, el mediocampista del West Ham de Inglaterra conocía la operación.

Se trata del empresario y productor televisivo Juan José López Ordóñez, que dijo a una revista que su secuestro ocurrió luego de que exigiera al futbolista el pago por un documental sobre su carrera filmado años atrás.

López aseguró que las negociaciones para el pago del filme, trunco luego del Mundial 2022, se realizaban a través del entonces suegro del seleccionado mexicano, Jonathan Toache.

Además de la película, el productor mantenía negocios inmobiliarios con Toache.

Ahora, horas después de que se conociera el relato, Álvarez se desligó del caso y negó rotundamente cualquier relación con el secuestro:

"Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre, con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos", afirmó Álvarez en un comunicado difundido el jueves en sus redes sociales.

"No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas", añadió el futbolista Álvarez.

El productor señaló a dos mujeres como las autoras materiales del secuestro, que según él duró medio día.

VEA TAMBIÉN Donald Trump propone rebautizar el Estado de Nuevo México, el lago Ontario y el estrecho de Ormuz o

Aunque el empresario salpicó al defensor internacional, matizó que solo se enteró de que Álvarez estaba al tanto del caso por las propias secuestradoras.

El zaguero de la selección mexicana ha jugado los mundiales de 2018, 2022 y 2026. Además, fue dos veces campeón liga con el Ajax de Holanda y una vez con el América de México.