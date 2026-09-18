NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Raphinha

Algo que ni Messi pudo conseguir: futbolista sudamericano del Barcelona reveló anhelo que busca cumplir en el club español

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Raphinha | Foto: EFE
Raphinha | Foto: EFE
Raphinha, con contrato hasta 2028 y varios años de carrera por delante, ya piensa en prolongar su vínculo con el equipo azulgrana.

Raphinha ya tiene claro dónde le gustaría ponerle punto final a su carrera: en el mismo club en el que en este momento está pasando uno de los mejores momentos de su trayectoria.

El brasileño sostuvo que quiere renovar su contrato y explicó su deseo de retirarse como futbolista del equipo catalán, una posibilidad que Lionel Messi igualmente contempló en sus años en el Camp Nou, pero que finalmente no pudo concretar.

En una entrevista con RAC1, este adelanto se publicó este viernes, Raphinha acerca de la posibilidad de ampliar su contrato con el Barcelona, que en hoy día está vigente hasta 2028. El brasileño ha dejado claro que se siente preparado para seguir varios años más en el club.

“Sí, pienso renovar”, afirmó el atacante. Y agregó: “Viendo cómo he empezado la temporada, creo que me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio”.

La declaración tiene especial importancia porque Raphinha aún tiene margen para seguir en el fútbol profesional. Nacido en Porto Alegre en 1996, el brasileño tiene 29 años. El propio jugador expresó que cuando firmó esa renovación estaba pensando en que llegaría a los 30 o 31 años sin saber realmente cómo respondería su físico, pero su rendimiento actual le hace pensar que puede estar por más tiempo.

Su situación igualmente contrasta con la de Messi. En 2019, el argentino declaró de manera oficial que su intención era finiquitar su carrera en el Barcelona y que quería quedarse muchos años en el club. “Está claro que mi idea es terminar la carrera en el Barça”, menciono entonces en una entrevista con RAC1.

No obstante, ese deseo terminó sin cumplirse. En 2021, el Barcelona hizo el anuncio que Messi no se quedaría en el equipo debido a los obstáculos económicos y estructurales que impedían registrar un nuevo contrato que estaban bajo las normas de LaLiga. El argentino terminó dejando el club y luego pasó por el Paris Saint-Germain antes de llegar al Inter Miami.

Entre tanto, Raphinha vive un escenario distinto. El brasileño se convirtió hace poco en el primer capitán del Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick y pasa por un comienzo de temporada destacado. Según Mundo Deportivo, tiene nueve goles en LaLiga y dos más en su estreno de Champions League, números que reforzaron la intención del club de conversar acerca de una nueva renovación.

El director deportivo Deco manifestó que su interés es la de mantener al jugador, y por su parte, Raphinha aseguró que las conversaciones para ampliar su vínculo ya iniciaron, pese a que aún no existe un acuerdo oficial.

Así, mientras Messi quiso retirarse en Barcelona y terminó saliendo antes de hacerlo, Raphinha, todavía con buena parte de su carrera por delante, empieza a imaginar un desenlace diferente: colgar las botas vestido de azulgrana.

Temas relacionados:

Raphinha

Barcelona

Lionel Messi

Futbolistas

Deportes

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia y América Latina para combatir narcotráfico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Deportes

Ver más
El entrenador Eduardo Coudet (EFE)
River Plate

Eduardo Coudet renunció como director técnico de River Plate tras caer eliminado en la Copa Sudamericana en serie ante Santa Fe

Selección de Venezuela - Foto EFE
La Vinotinto

"Fíchenme, estoy listo": el mensaje de jugador de La Vinotinto que se encuentra sin club desde hace varios meses

Navegantes del Magallanes ha tenido una mala racha en la actual temporada - Foto: Magallanes
Venezuela

El béisbol venezolano se une por una causa con partido que disputarán Magallanes y La Guaira en Miami

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bandera de Israel
Israel

Israel advierte que está dispuesto a "completar su misión" contra Hamás en Gaza y está considerando el desplazamiento de los palestinos

El entrenador Eduardo Coudet (EFE)
River Plate

Eduardo Coudet renunció como director técnico de River Plate tras caer eliminado en la Copa Sudamericana en serie ante Santa Fe

Elenco de La Odisea-Foto: EFE
La Odisea

Superó a 'Joker' y 'Deadpool & Wolverine': esta es la cifra con la que 'La Odisea' se convierte en la película clasificación R más taquillera

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehende a un manifestante / Exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Quero Silva - Fotos de archivo: EFE
Rafael Quero Silva

Diferentes ONG defensoras de derechos humanos exigen investigar a Rafael Quero Silva, militar deportado de EE. UU. a Venezuela

Mark Carney y Donald Trump | Foto: EFE
Canadá

"Son fuertes por separado, pero son más fuertes juntos": Carney respalda pacto con la UE mientras Trump amenaza con aranceles al territorio canadiense

Congreso de Estados Unidos

Este es el candidato que le quiere arrebatar el escaño a María Elvira Salazar en el Congreso de Estados Unidos

Abelardo De La Espriella habló del atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ordenó esclarecer atentado contra Naylea Barros, excandidata por el Pacto Histórico al Congreso en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023