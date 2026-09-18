Algo que ni Messi pudo conseguir: futbolista sudamericano del Barcelona reveló anhelo que busca cumplir en el club español

Raphinha ya tiene claro dónde le gustaría ponerle punto final a su carrera: en el mismo club en el que en este momento está pasando uno de los mejores momentos de su trayectoria.

El brasileño sostuvo que quiere renovar su contrato y explicó su deseo de retirarse como futbolista del equipo catalán, una posibilidad que Lionel Messi igualmente contempló en sus años en el Camp Nou, pero que finalmente no pudo concretar.

En una entrevista con RAC1, este adelanto se publicó este viernes, Raphinha acerca de la posibilidad de ampliar su contrato con el Barcelona, que en hoy día está vigente hasta 2028. El brasileño ha dejado claro que se siente preparado para seguir varios años más en el club.

“Sí, pienso renovar”, afirmó el atacante. Y agregó: “Viendo cómo he empezado la temporada, creo que me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio”.

La declaración tiene especial importancia porque Raphinha aún tiene margen para seguir en el fútbol profesional. Nacido en Porto Alegre en 1996, el brasileño tiene 29 años. El propio jugador expresó que cuando firmó esa renovación estaba pensando en que llegaría a los 30 o 31 años sin saber realmente cómo respondería su físico, pero su rendimiento actual le hace pensar que puede estar por más tiempo.

Su situación igualmente contrasta con la de Messi. En 2019, el argentino declaró de manera oficial que su intención era finiquitar su carrera en el Barcelona y que quería quedarse muchos años en el club. “Está claro que mi idea es terminar la carrera en el Barça”, menciono entonces en una entrevista con RAC1.

No obstante, ese deseo terminó sin cumplirse. En 2021, el Barcelona hizo el anuncio que Messi no se quedaría en el equipo debido a los obstáculos económicos y estructurales que impedían registrar un nuevo contrato que estaban bajo las normas de LaLiga. El argentino terminó dejando el club y luego pasó por el Paris Saint-Germain antes de llegar al Inter Miami.

Entre tanto, Raphinha vive un escenario distinto. El brasileño se convirtió hace poco en el primer capitán del Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick y pasa por un comienzo de temporada destacado. Según Mundo Deportivo, tiene nueve goles en LaLiga y dos más en su estreno de Champions League, números que reforzaron la intención del club de conversar acerca de una nueva renovación.

El director deportivo Deco manifestó que su interés es la de mantener al jugador, y por su parte, Raphinha aseguró que las conversaciones para ampliar su vínculo ya iniciaron, pese a que aún no existe un acuerdo oficial.

Así, mientras Messi quiso retirarse en Barcelona y terminó saliendo antes de hacerlo, Raphinha, todavía con buena parte de su carrera por delante, empieza a imaginar un desenlace diferente: colgar las botas vestido de azulgrana.