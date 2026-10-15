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“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí”: futbolista colombiano responde a las críticas con un doblete en la Europa League

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jáder Durán anotó dos goles en la victoria 4-1 sobre Celtic por la Europa League y reconoció que acepta su papel en la competencia ofensiva del club portugués.

Jhon Jáder Durán aprovechó su vuelta a la titularidad del Benfica para firmar un doblete en la victoria 4-1 frente al Celtic de Escocia, este jueves 15 de octubre, por la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. Tras el partido, el atacante colombiano afirmó que prefiere responder a los cuestionamientos con su rendimiento en la cancha.

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí. Así es la vida, cada quien tiene su opinión. Sigo trabajando, solo quiero ayudar al equipo”, dijo Durán. Después insistió en que su objetivo es dejar que vean su capacidad goleadora: “Siempre quiero responder con goles en el campo”.

El colombiano abrió el marcador en el Estádio da Luz al minuto cinco, al ejecutar un penalti con un remate picado, al estilo Panenka. Más adelante, en el minuto 36, recibió un pase de Gianluca Prestianni y definió de zurda para poner el 3-0 parcial. Alexander Bah anotó el segundo gol del conjunto portugués.

La actuación llegó luego de que el delantero estuviera en el banco de suplentes durante el compromiso anterior. Durán reconoció el buen momento de Vangelis Pavlidis, quien se consolidó como la principal referencia ofensiva del Benfica, y aseguró que está dispuesto a aprovechar las oportunidades que tenga.

“Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien. Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”, aseguró.

El delantero salió del campo en el minuto 67, sustituido justamente por Pavlidis. El griego hizo el cuarto gol del Benfica al minuto 88, así como también el colombiano Camilo Durán anotó el descuento del Celtic en el 63.

Durán de igual forma manifestó que el equipo portugués afronta la Europa League con la intención de conseguir el torneo. “Si participamos, tenemos que jugar para ganar”, dijo, aunque recalcó que el grupo debe avanzar partido a partido.

Con este partido, el Benfica sumó su segunda victoria en la fase de liga y llegó a seis puntos. Para Durán, el doblete demuestra una oportunidad para ganar protagonismo en el equipo y respaldar con goles su aspiración de tener más continuidad en la temporada.

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