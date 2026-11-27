Cristiano Ronaldo es, sin duda, uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos. Su rivalidad con Lionel Messi, cuando se encontraban en el fútbol español, será recordada como la más competitiva de todos los tiempos.

El jugador portugués decidió retirarse de su selección tras disputar el Mundial y algunos partidos de la Nations League, lo que avizora su retiro del fútbol próximamente.

Es por eso que desde ya muchos aficionados y personalidades del fútbol mundial se preguntan dónde será el retiro del jugador luso.

En las últimas horas, un jugador del fútbol portugués se refirió a Ronaldo y pidió que se retire en el club que lo vio nacer.

Se trata de Maxi Araújo, jugador del Sporting de Lisboa, quien en la previa del duelo de Champions League entre el equipo luso y el Manchester United se refirió a CR7.

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El jugador no dudó en pedir el regreso de Cristiano al club que lo vio nacer y reconoció que es un deseo de varios de sus compañeros en el Sporting de Lisboa.

"Me encantaría a mí y a todos los compañeros. En el vestuario, con mis compañeros, se habló varias veces de eso", dijo Araújo.

"Obviamente que a todos nos causa mucha ilusión. Ojalá algún día pueda venir al Sporting y disfrutar", agregó.

Cabe recordar que en el equipo de Lisboa se encuentra el delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, uno de los goleadores del equipo.

Es por eso que, en caso de concretarse el regreso pronto de Ronaldo al Sporting, podrían compartir camerino y construir una destacada dupla en ataque.

Incluso, Suárez fue la figura del encuentro por Champions League al anotar dos tantos en el empate 2 a 2 contra el United.