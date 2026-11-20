Delcy Rodríguez
Programa: La Tarde
El chavismo se resquebraja desde adentro: visita de Hegseth pone entredicho a Delcy
El chavismo empieza a dinamitarse tras la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Caracas que desató una cascada de reacciones entre integrantes del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La visita del funcionario norteamericano pone entredicho a Delcy Rodríguez y hace que sus sanciones sean puestas en duda. Para hablar sobre este tema, José Vicente Carrasquero, politólogo y consultor en opinión pública, conversó con el programa La Tarde de NTN24.