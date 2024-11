"Hoy no puedo subir una escalera, este es el punto final": tenista que se despedirá jugando contra Djokovic en diciembre

El tenista argentino Juan Martín del Potro, quien dejó de jugar a nivel profesional en 2022, ofreció una entrevista al medio La Nación, de su país, en la que habló de varios momentos de su carrera, lo que será su despedida oficial del deporte, y el estado actual de su salud.

Una de las respuestas más significativas de la entrevista se dio al hablar de sus lesiones, que le impidieron seguir jugando al tenis.

Mencionó que se hizo ocho operaciones en sus rodillas a lo largo de su carrera debido a las molestias que le han ocasionado y que, aún hoy, cuando ya no se desempeña como profesional, le causan padecimientos.

Afirmó que actualmente lo que poco que pide, en cuanto a su físico, es poder subir unas escalerassin dolor.

Del Potro definió como “una lucha diaria” su convivencia con las rodillas que le pasan factura por su trayecto en el deporte, como uno de los mejores jugadores en la historia del tenis argentino y latinoamericano.

“Esa calidad de vida no la logré. Escucho historias de personas que se ponen una prótesis y caminan y no les duele más la pierna. Pero me dicen ‘vos no porque tenés 36 años, y tenés que esperar 15 años más. Es una charla que tengo mucho con los médicos. Les digo ‘mirá, qué voy a esperar, 15 años para tener 50 y poder ponerme una prótesis para caminar bien de los 50 a los 70 si yo hoy no puedo subir una escalera”, lamentó.

En ese sentido, mencionó que por darle un cierre digno y lindo a su carrera como tenista es que organizó un partido de despedida en el que se enfrentará, el próximo 1 de diciembre, al serbio Novak Djokovic.

“Tengo que darle un cierre a lo que es el tenis y sentirme un poco activo, pero este sí es el punto final a todo lo que padecí.Y tener mi foto final con la raqueta al lado de Novak es lo que me va a quedar para toda la vida”, aseguró.

El argentino mencionó que Djokovic, unos meses atrás, se mostró dispuesto y feliz de jugar contra él un partido final.

“La gente tiene que entender que no nos vamos a matar como en los Juegos Olímpicos de Río o el US Open, porque ya mi condición física no es la misma”, explicó.

Juan Martín prometió que los asistentes se divertirán porque el evento no será el típico partido de tenis. “Van a haber sorpresas, es más un show, un espectáculo en donde yo quiero que él se lleve una linda experiencia”, aseguró.

Tuvo múltiples elogios hacia Djokovic sobre quien dijo que es muy cercano y un ser humano “muy real”. “Esa naturalidad que tiene sobrepasa su personalidad. Si pensara 24 horas sobre quién es y lo que significa para el mundo del deporte, tal vez no tendría esa espontaneidad”.

Afirmó que Novak no tenía la necesidad de sumarse a su despedida y que por eso mismo es que valora tanto su amistad. “Él entiende muy bien mi situación y todo lo que pasé en mi carrera”, remarcó.

Juan Martín del Potro ganó 22 títulos ATP, incluido el Grand Slam de Estados Unidos, en el que venció en la final, en 2009, al tenista suizo Roger Federer en un recordado partido que se definió en el quinto set.

El argentino además ganó la Copa Davis para su país en 2016 y fue medallista de bronce, en Londres 2012, y de plata en Río 2016.