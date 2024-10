"Voy a acabar el año en el puesto 130, por eso me detengo": jugador que le ganó a Federer y Djokovic anuncia su despedida del tenis

El tenista francés Richard Gasquet advirtió a sus seguidores. Solo jugará unos cuantos meses más como profesional en torneos que no durarán más allá de un año. Así lo dejó en evidencia al despedirse del público del Masters de París que se disputa en la capital francesa.

Su despedida del torneo se traduce en que dentro de un año Gasquet estará por fuera del circuito y con él se habrá ido uno de los mejores golpes de revés a una mano de la historia del tenis.

Gasquet, tras perder en la ronda de 64 del torneo parisino en dos sets ante el belga Zizou Bergs por 6-3 y 6-4, tomó el micrófono para hablar de los motivos de su retiro.

Con sinceridad el francés, que logró en su carrera ganarle en una oportunidad al serbio Novak Djokovic y en dos al suizo Roger Federer, explicó que su rendimiento no es como el de sus mejores años como lo muestra su actual posición en el ranking de la ATP.

“Estoy dando el 100% de lo que tengo, me preparé mucho para Bercy, me dije a mí mismo que quería dar el máximo, pero finalmente el nivel no ha sido tan bueno como esperaba. Si actualmente tengo el ranking que tengo es por una razón, voy a acabar el año 130 del mundo, por eso me detengo”, expresó el galo.

Gasquet dejó en claro que si no fuera por el peso sin escape de la edad no terminaría su carrera.

“Tengo la suerte de estar en buena forma física, de jugar bien y de esperar con ilusión algunos partidos, así que intentaré no caer lesionado y disfrutar tanto como pueda hasta Roland Garros”, mencionó el francés con lo que también anunció que su despedida oficial será en el segundo Grand Slam de 2025.

Gasquet uno de los últimos exponentes del tenis clásico de revés a una mano de esa manera, a sus 38 años, deja huérfanos a cientos de fanáticos que lo consideraban uno de los más estéticos jugadores que han pisado las más importantes pistas del mundo.

“Así es la vida, tenía que suceder algún día, aunque intenté retrasarlo tanto como pude”, manifestó Gasquet.

El tenista francés ha ganado 16 torneos ATP, todos en la categoría 250. Llegó, además, en dos oportunidades a las semifinales del Grand Slam de Wimbledon y en una a la del US Open.