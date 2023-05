Imágenes: así fue el polémico viaje de Lionel Messi y su familia a Arabia: "pasamos un lindo día"

El jugador argentino Lionel Messi había sido suspendido por su club, el PSG, por dos semanas luego de que este no se presentara a entrenamientos por haberse ido de viaje junto con su familia a Arabia Saudita luego del partido contra el Lorient en el que su equipo cayó por 3 a 1 en condición de local.

La decisión del equipo parisino se argumentó porque "nadie está por encima de la institución". "No puede entrenar, no puede jugar y no recibirá su salario durante el tiempo del procedimiento disciplinario", mencionó el equipo francés.

Tras el escándalo, Messi se pronunció a través de su cuenta de Instagram y se disculpó con sus compañeros y con el club por no asistir al entrenamiento el pasado lunes.

"Quería hacer este vídeo ante todo lo que está pasando. Primero que todo, pedir perdón a mis compañeros y al club”, dijo.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y en este no pude", agregó el campeón del mundo.

Casi 15 días después de lo ocurrido, Messi compartió en sus redes sociales fotografías de su viaje por Arabia Saudita con su familia en las que se ve paseando por la ciudad, acariciando un caballo, cargando a un halcón y posando con varios niños.

“Gran recuerdo de un día sensacional explorando Diriyah con mi familia, el lugar de nacimiento del Estado Saudita y hogar de 300 años de historia”, dice la publicación del ‘10’ argentino que ya acumula más de 15 millones de likes y cerca de 70.000 comentarios.

Estas son las fotos de Messi de su viaje por Arabia Saudita: