James Rodríguez da pistas de su futuro en el Rayo Vallecano: "Si no puedo jugar más buscaré otro camino"

El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, vive dos caras de la moneda en el fútbol: mientras en la ‘tricolor’ es una pieza fundamental en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, en su club, el Rayo Vallecano, es suplente y juega muy poco.

Este sábado 14 de diciembre, el equipo de Vallecas se enfrentará al Real Madrid, equipo en el que jugó James, y los ojos están puestos en el colombiano, quien por nombre es el más reconocido del equipo, para saber si será o no de la partida.

Recientemente, Rodríguez concedió una entrevista al diario Marca donde se refirió a su actualidad deportiva y a la falta de minutos que tiene en el Rayo, en donde solo ha sido dos veces titular y en varios partidos ni siquiera es alternativa para ingresar, se queda los 90 minutos en el banco.

Sobre esta situación, el capitán de la Selección Colombia aseveró que es algo que él no puede controlar, pues aseguró que se entrena todos los días y está sujeto a las decisiones del técnico, pero dejó claro que, si no lo ponen a jugar más, buscará otro camino.

“Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no, no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”, comentó James.

“Soy alguien que vive el día a día, no soy alguien que habla mucho sobre el futuro. Quiero seguir entrenándome día a día para poder jugar más. Y si no, buscar otro camino donde yo pueda jugar”, agregó el cafetero.

Sobre el partido contra el Real Madrid, James dijo que será muy lindo jugar contra un equipo en el que fue feliz: “Siempre es lindo jugar contra el Real Madrid, un club donde fui feliz y pude mostrar todo lo que yo podía hacer, siempre es especial ese duelo. Ya tuve la oportunidad de jugar contra ellos con el Bayern en Champions y fue un partido especial”.

“Cuando venía a Madrid, la gente me recordaba con mucho cariño. Eso quiere decir que hice las cosas bien y guardo mucho cariño por los madridistas. Me hicieron sentir en casa. Pude ganar títulos y creo que rendí muy bien. Hice unos números extraordinarios”, añadió el colombiano.

Es así como James Rodríguez deja abierta la puerta a propuestas para el próximo mercado de fichajes, pues su objetivo es tener minutos de juego que lo ayuden a mantenerse en forma y en gran nivel.