James Rodríguez rompe el silencio sobre su situación en el Rayo Vallecano y da contundente respuesta sobre lo que opina de no ser titular

El próximo sábado 14 de diciembre se llevará a cabo el partido de fútbol entre Rayo Vallecano vs. Real Madrid, un encuentro correspondiente a la liga de España.

En la previa de este compromiso, el mediocampista colombiano, James Rodríguez, rompió el silencio sobre su difícil situación en el conjunto de Vallecas.

“Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo”, pronunció el 10 de la Selección Colombia.

“Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia”, validó.

Además, el cucuteño se refirió al Real Madrid, club al que también perteneció y en el que dejó huella cuando tuvo la oportunidad de ver minutos.

“Siempre es lindo jugar contra el Real Madrid. Un club donde fui feliz y pude mostrar todo lo que yo podía hacer. Siempre es especial ese duelo”, adicionó.

Desde su llegada al Rayo Vallecano y con los pocos minutos que ha tenido, mucho se ha especulado sobre la relación que mantiene Rodríguez y su entrenador, Iñigo Pérez.

James es uno de los mejores mediocampistas colombianos de la historia. No obstante, su paso por algunos clubes no ha sido el esperado, pese a su gran rendimiento con su combinado nacional.

El referente del seleccionado ‘cafetero’ tuvo un paso fugaz por el São Paulo de Brasil, club en el que no tuvo la continuidad que esperaba y desde donde partió rumbo al fútbol de España en el Rayo Vallecano, plantel con el que hasta ahora no termina de engranar.