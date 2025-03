James Rodríguez les dio una mala noticia a sus seguidores al revelar cuándo sería su retiro del fútbol: "El final está mucho más cerca"

Para nadie es un secreto que el futbolista y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, en algún momento colgará los botines y se despedirá para siempre de las canchas.

Pero parece que el momento de retirarse no está tan lejos como se esperaba. Así lo comentó James durante una entrevista en el podcast ‘Los amigos de Edu’ del periodista español Edu Aguirre.

En la entrevista, el capitán del Club León fue cuestionado sobre su futuro en el fútbol, pese a que está teniendo un buen momento con las ‘Fieras’ en la Liga Mexicana.

“Ahora cada partido que juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca”, reveló el mediocampista.

James explicó que su despedida depende de cómo se sienta físicamente después del Mundial de 2026, en caso de que Colombia logré clasificarse a esa cita en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo. Si todo sale bien y ver, si me siento bien, sigo un año más o dos; si no, no”, añadió.

El ‘10’ de la ‘Tricolor’ aseveró que “sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice: ‘papá, hasta los 39 tienes que jugar’. Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar”.

No es la primera vez que el colombiano habla sobre su posible retiro, ya que durante una transmisión en la plataforma de Twitch durante un partido de su equipo Atlético Parceros en la Kings League Américas, en abril de 2024, el volante dio detalles de su retiro, la fecha e incluso cómo podría darse.

James aseguró entonces que su retiro del fútbol en realidad no está tan lejos como muchos piensan, pero quiere hacerlo de dos formas “en una competición grande o en un equipo bueno”.

Por ello, ve posible que tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 podría darse el escenario de su retiro, pero aseguró que aún se encuentra meditando sobre su despedida del campo de juego para siempre.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, expresó el colombiano.

James, de 33 años, añadió: “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”.

Dándole un poco de cierre al tema, Rodríguez comentó durante su streaming que actualmente se siente bien físicamente, pero que todo puede cambiar en unos años, por lo que todavía no tiene claro que podría pasar en un futuro.