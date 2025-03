James Rodríguez no se guardó nada y se puso por encima de varios ídolos del Real Madrid, incluido Zidane, en reto de comparaciones

James Rodríguez se encuentra concentrado con la selección Colombia de cara a los juegos ante Brasil y Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, días antes el centrocampista dio unas declaraciones que siguen generando polémica.

Durante una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, el 10 de la selección Colombia se le midió a un ejercicio de compararse con algunos de los ídolos más importantes del Real Madrid, entre ellos el francés Zinedine Zidane.

Al ser consultado sobre Zidane, quien fuera su entrenador en el Real Madrid, el colombiano no dudó en ponerse por encima de él.

VEA TAMBIÉN El 'Pibe' Valderrama causa polémica al revelar podio de los mejores jugadores de la historia de Colombia y dejar por fuera a James y Falcao o

“Zidane era muy bueno, en su prime ganó la Copa del Mundo, pero... James”, dijo.

Al mismo tiempo, el jugador colombiano declaró ser mejor que Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos y Xavi Hernández

No obstante, no hizo lo mismo ante Andrés Iniesta, el ex Barcelona, de quien dijo era uno de sus ídolos. “Iniesta era top. Yo no le he dicho públicamente, pero es uno de mis referentes”, reconoció.

El jugador del León de México también aprovechó para revelar algunos detalles de su relación con Zidane como técnico.

“Zidane siempre ha sido mi ídolo. A veces se ponía a entrenar en un entrenamiento y tenía más calidad que todos nosotros”, dijo.

“Cuando llegó Zidane se generó mucho morbo en la prensa. A mí no me pasó nada con él, no estuve enfadado con él como se dijo, pero encontró un gran equipo en el que yo no entraba. Con él jugué pero en los partidos clave no me puso, ponía a Kroos, Casemiro y Modric y es respetable”, explicó.