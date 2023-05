João Cancelo fue campeón por partida doble; conquistó la Premier League y la Bundesliga esta temporada

Este sábado el defensa portugués João Cancelo se coronó campeón de la Bundesliga (máxima categoría del balompié alemán) con el Bayern de Múnich.

Como dato curioso, el jugador lusitano fue campeón por partida doble, ya que se consagró tanto en la Premier League como en la Bundesliga.

Recordemos que, en la presente campaña el FC Bayern adquirió en calidad de cedido al internacional luso, procedente del Manchester City, conjunto que a su vez logró el campeonato inglés.

Con el cuadro ciudadano, Cancelo jugó 17 partidos, contribuyendo con dos anotaciones, mientras que con el Múnich (equipo actual) disputó 14 encuentros y convirtió un solo tanto.

El equipo que dirige Thomas Tuchel materializó su undécimo título consecutivo, en la última jornada, gracias a su victoria 2-1 en la cancha del Colonia y al empate 2-2 del Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park ante el Mainz.

Así las cosas, ‘Die Roten’ (los rojos)​ conquistaron el trofeo gracias al gol de Jamal Musiala en el minuto 89', para continuar con su larga hegemonía en la liga local germana.

De esta forma, el Múnich estiró la ventaja como máximo exponente del fútbol alemán privando la fiesta de la oncena 'aurinegra'.

En cuanto a los equipos clasificados a la próxima edición de la UEFA Champions League por parte de la Bundesliga, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Unión Berlín dirán presente en el torneo más importante del viejo continente a nivel de clubes.

A lo largo de su historia, doce clubes han resultado campeones de la Bundesliga, siendo el más laureado con 33 títulos el F. C. Bayern de Múnich, seguido del Borussia Dortmund (8), Borussia Mönchengladbach (5), SV Werder Bremen (4), Hamburgo SV (3), VfB Stuttgart (3), F. C. Colonia (2), F. C.