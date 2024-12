Juan Fernando Quintero preocupa a sus seguidores tras confesar el problema ocular que padece desde hace varios meses

Juan Fernando Quintero, quien se proclamó campeón de la Copa Sudamericana con el Racing de Avellaneda tras derrotar a Cruzeiro 3 a 1 en Asunción, Paraguay, dejó preocupados a sus seguidores tras confesar el problema de salud por el que está cruzando recientemente.

En medio de una entrevista con Cristian Grosso, editor de deportes del diario La Nación de Argentina, Quintero se refirió al problema que tiene en sus ojos desde hace varias semanas.

“Tengo presbicia, astigmatismo y miopía. Tengo todo todo, no veo. Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía para jugar al fútbol, y no lo sé, uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues voy”, confesó.

Dicha declaración causó revuelo en redes sociales luego de que los seguidores del jugador relacionaran sus problemas de salud con las veces que fue visto usando sus características gafas gruesas de marco negro.

“Ahora entiendo todo”, “Con razón usa gafas todo el tiempo”, “espero no sea nada grave”, fueron algunos de los comentarios.

Tras su triunfo, se ha hablado mucho sobre su futuro e incluso se conoció que el centrocampista ya tendría decidido no continuar en la Academia.

Pese a que su futuro es una total incógnita, Quintero ha generado gran expectativa tras un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Gracias. Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de Argentina y el mundo”, escribió el jugador.

Dicha declaración ha sido interpretada por muchos como un indicio de su salida del club para 2025.

Días atrás, también salieron a la luz varios rumores sobre las negociaciones en la que estaría el jugador con Gustavo Serpa, representante del grupo accionista mayoritario de Millonarios.

Dichas especulaciones generaron todo tipo de reacciones por parte de los hinchas de Millonarios a quienes les gustaría ver al jugador de la Selección Colombia vestido de albiazul.