Keylor Navas, exportero del Real Madrid, se pronuncia sobre ofertas que ha recibido entre las que estaría una de Colombia

El portero costarricense Keylor Navas, con pasado en equipos europeos de la envergadura del Real Madrid de España y el PSG de Francia, se pronunció recientemente sobre las ofertas que ha recibido para reactivarse en el fútbol profesional.

Navas realizó las declaraciones en medio de varias informaciones de la prensa deportiva sudamericana que han citado que su futuro estaría en el Colo Colo de Chile o en el América de Cali colombiano.

El guardameta enfatizó en que busca un equipo que le permita volver a jugar luego de una pausa de poco más de seis meses en la que ha estado sin equipo tras su salida a mitad de año del PSG.

“La idea era no tener una pausa tan larga, pero al día de hoy tengo claro por qué Dios quería eso. A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido, porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera y solo veníamos un mes durante el año. Como familia eso ha sido demasiado bonito”, afirmó Navas.

En concreto sobre las propuestas para unirse a alguno de los clubes sudamericanos que han expresado su deseo en tenerlo afirmó que “todas las ofertas que han llegado las agradezco”.

“Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta”, apuntó el exportero del Real Madrid según revelaron varios medios deportivos entre ellos Bolavip.

Navas, de 38 años, ha tenido una exitosa carrera que lo ha llevado a ser considerado por muchos como el jugador de Costa Rica más emblemático de las últimas décadas.

Con el Real Madrid supo ganar en tres oportunidades la UEFA Champions League, y en cuatro el Mundial de Clubes. Además, obtuvo en una ocasión LaLiga de España.

Con el PSG, el éxito también lo acompañó tras ganar en el equipo parisino, en tres oportunidades, la liga francesa.