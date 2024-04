La desafortunada caída de un clavadista francés, clasificado a los Olímpicos, ante el presidente Emmanuel Macron

El clavadista francés Alexis Jandard participaba este jueves en una demostración de clavados cuando resbaló sobre el trampolín antes de precipitarse de espaldas al agua.

El desafortunado hecho ocurrió ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, cuando inauguraban el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos en Saint-Denis, en París.

El deportista sufrió un pequeño rasponazo en la espalda, heridas que dio a conocer en sus redes sociales, donde reaccionó con humor ante el incidente.

"Es el momento de tomarme el pelo", comentó. "Todo va bien, no me hice daño. Había un poco de sangre pero no es grave, eso no me impedirá entrenar esta tarde. Tuve un pequeño descuido en la pierna que me hizo caer. Me caí delante del presidente de la República, me caí delante de toda Francia".

El clavadista de 26 años precisó este viernes que recibió una llamada telefónica de la ministra de Deportes para interesarse por las heridas producidas a consecuencia de la caída.

Alexis Jandard está clasificado para los Juegos de París en la prueba de sincronizada 3 metros y conquistó una medalla de bronce en los campeonatos del mundo de natación en 2023.

Emmanuel Macron inauguraba el centro acuático que albergará durante los Juegos las pruebas de natación artística, clavados y waterpolo.