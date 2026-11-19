La presencia de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella en Cali llamó la atención este jueves 19 de noviembre, luego de que ambos compartieran publicaciones desde la capital del Valle del Cauca. Mientras el mandatario publicó una fotografía en la que aparece junto a un ciudadano que le entrega una gorra, el jefe de Estado también dejó ver que ya se encontraba en la ciudad.

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Abelardo de la Espriella difundió un mensaje en el que se refirió a la situación de orden público y lanzó una advertencia frente a los bloqueos de vías y los hechos de violencia. En su pronunciamiento, defendió el derecho a la protesta pacífica, pero aseguró que no permitirá que las manifestaciones sean utilizadas para afectar la movilidad o generar alteraciones del orden público.

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La publicación de De la Espriella estuvo acompañada de un video en el que se observa su recorrido por diferentes calles de Cali. Allí aseguró que estaba al frente de la situación y que había ordenado la intervención de la Fuerza Pública cuando se presentó el bloqueo de la vía Panamericana. Según su versión, el paso fue restablecido en aproximadamente 30 minutos.

"La protesta pacífica es un derecho constitucional que respeto y garantizo, pero la violencia, el terrorismo y los bloqueos de vías no son un derecho de nadie", escribió De la Espriella, quien también lanzó una advertencia a quienes participen en actos violentos: "¡No voy a permitir que unos pocos incendien el país!".

El pronunciamiento se produce en medio de la jornada de movilizaciones convocada para este 19 de noviembre por sectores de oposición, encabezados por el Pacto Histórico, que rechazan las iniciativas económicas y tributarias impulsadas por el Ejecutivo. Petro, expresidente y actual dirigente de la oposición, había respaldado las manifestaciones e invitado a los ciudadanos a salir a las calles.

En el suroccidente del país, uno de los puntos de mayor tensión fue la vía Panamericana, en el sector de El Cairo, jurisdicción de Cajibío, Cauca, donde se registraron bloqueos y enfrentamientos con integrantes de la Fuerza Pública. Posteriormente, las autoridades reportaron la recuperación del paso vehicular.

Cabe resaltar que De la Espriella insistió en que garantizará el derecho a manifestarse, pero que no permitirá que las protestas deriven en hechos de violencia o afectaciones a la movilidad.