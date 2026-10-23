Director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue ingresado de urgencia tras colapsar durante un entrenamiento

El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, fue ingresado de urgencia este viernes en un centro hospitalario tras sufrir un repentino colapso físico mientras supervisaba un entrenamiento del conjunto bávaro, según confirmó la propia institución deportiva a través de un comunicado oficial.

El estratega de 40 años fue trasladado en ambulancia a un hospital de la capital alemana en un procedimiento de emergencia, tras desplomarse de manera imprevista ante la conmoción de los asistentes y colaboradores presentes en el campo de entrenamiento.

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“La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad; en el FC Bayern haremos todo porque se recupere rápidamente y recibirá todo el apoyo médico necesario”, declaró el director deportivo de la entidad, Max Eberl, al anunciar que las labores técnicas del primer equipo quedarán temporalmente a cargo del cuerpo de asistentes.

De acuerdo con las indagaciones difundidas por la prensa deportiva alemana, el técnico venía con complicaciones derivadas de un cuadro infeccioso viral contraído la semana anterior, dolencia que ya lo había apartado de las canchas el pasado lunes y que mermó considerablemente su resistencia física.

La directiva del club bávaro priorizó la estabilidad médica del preparador belga, con el establecimiento de que retomará sus funciones institucionales únicamente cuando los especialistas certifiquen su total recuperación.

La prudencia institucional frente a contingencias médicas de alta sensibilidad subraya la responsabilidad de las organizaciones deportivas en la salvaguarda de sus profesionales.

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El respaldo unánime del entorno futbolístico al director técnico refleja la solidaridad imperante en la alta competición ante situaciones de vulnerabilidad en la salud.