NTN24
Viernes, 23 de octubre de 2026
Viernes, 23 de octubre de 2026
Fútbol

Director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue ingresado de urgencia tras colapsar durante un entrenamiento

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Bayern Munich técnico Vincent Kompany-Foto EFE
Bayern Munich técnico Vincent Kompany-Foto EFE
El estratega belga permanece bajo observación médica tras desvanecerse en las instalaciones del club alemán, mientras su cuerpo técnico asume temporalmente el mando.

El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, fue ingresado de urgencia este viernes en un centro hospitalario tras sufrir un repentino colapso físico mientras supervisaba un entrenamiento del conjunto bávaro, según confirmó la propia institución deportiva a través de un comunicado oficial.

El estratega de 40 años fue trasladado en ambulancia a un hospital de la capital alemana en un procedimiento de emergencia, tras desplomarse de manera imprevista ante la conmoción de los asistentes y colaboradores presentes en el campo de entrenamiento.

o

“La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad; en el FC Bayern haremos todo porque se recupere rápidamente y recibirá todo el apoyo médico necesario”, declaró el director deportivo de la entidad, Max Eberl, al anunciar que las labores técnicas del primer equipo quedarán temporalmente a cargo del cuerpo de asistentes.

De acuerdo con las indagaciones difundidas por la prensa deportiva alemana, el técnico venía con complicaciones derivadas de un cuadro infeccioso viral contraído la semana anterior, dolencia que ya lo había apartado de las canchas el pasado lunes y que mermó considerablemente su resistencia física.

La directiva del club bávaro priorizó la estabilidad médica del preparador belga, con el establecimiento de que retomará sus funciones institucionales únicamente cuando los especialistas certifiquen su total recuperación.

La prudencia institucional frente a contingencias médicas de alta sensibilidad subraya la responsabilidad de las organizaciones deportivas en la salvaguarda de sus profesionales.

o

El respaldo unánime del entorno futbolístico al director técnico refleja la solidaridad imperante en la alta competición ante situaciones de vulnerabilidad en la salud.

Temas relacionados:

Fútbol

Deportes

Bayern Múnich

Entrenador

Hospitalización

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Duro golpe de Abelardo de la Espriella al ELN: estas son las imágenes de operativo en el que cayó alias 'Marcos Pacífico'

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo alianzas con el ELN, las Farc, el Clan del Golfo para ganar la presidencia”: Federico Gutiérrez

Alex Saab | Foto: AFP
Juicio contra Alex Saab

¿Saab teme cadena perpetua? Defensa del testaferro de Maduro busca frenar nueva ofensiva judicial

Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña

Elecciones Venezuela: "Lo más importante es que finalmente el pueblo pueda celebrarlas", dice el presidente de Paraguay, Santiago Peña

Ataque a una iglesia en Jordania / FOTO: Captura de pantalla
Jordania

Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

Más de Deportes

Ver más
Selección Argentina (EFE)
Fútbol

Argentina inicia la era post Messi con dos partidos ante duros rivales y selecciones latinoamericanas

Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Esta es la sanción que impuso la FIFA al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina

Alcaldía de Barranquilla que muestra el estadio Metropolitano Roberto Meléndez-Foto EFE
Copa Sudamericana

A un mes de la final de la Copa Sudamericana, Barranquilla estrena el renovado Estadio Metropolitano para 65.000 espectadores

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Frontera
Norte de Santander

EE. UU. publica alerta para Colombia y pide no viajar ni a uno de sus departamentos ni a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela

Selección Argentina (EFE)
Fútbol

Argentina inicia la era post Messi con dos partidos ante duros rivales y selecciones latinoamericanas

Nueva Caledonia - Foto: EFE
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió a Nueva Caledonia: ordenaron evacuar las costas

Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Esta es la sanción que impuso la FIFA al entrenador de Egipto por sus gestos en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina

Alcaldía de Barranquilla que muestra el estadio Metropolitano Roberto Meléndez-Foto EFE
Copa Sudamericana

A un mes de la final de la Copa Sudamericana, Barranquilla estrena el renovado Estadio Metropolitano para 65.000 espectadores

Dulce María
Actriz

Dulce María se despide con emotivo mensaje de su compañera de ‘Rebelde’: “Estoy en shock”

Shakira | Foto EFE
Shakira

Relacionan a Shakira con famoso exjugador de baloncesto: han sido vistos juntos en varias oportunidades

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023