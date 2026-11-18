El fútbol es una pasión que une a todo el mundo, sin embargo, hay ciertos territorios que están exentos de tener representación en competiciones internacionales como los Mundiales.

Este es el caso del Vaticano, que, pese a ser un país soberano, tener su propia bandera, himno, sistema de monedas (el euro), emisora de radio, periódicos, fuerzas de seguridad (la Guardia Suiza) y mantener relaciones diplomáticas con más de 180 países a través de la Santa Sede, no tiene representación en el fútbol.

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Es por eso que en los últimos días ha circulado una propuesta innovadora por parte de un país sudamericano para que el Vaticano tenga su propia selección y compita en torneos internacionales, incluso el Mundial de Fútbol de la FIFA.

La idea nació en Argentina, uno de los países más futboleros del mundo, por parte de un empresario vinculado al balompié.

Guillermo Tofoni, empresario que organizó por varios años partidos amistosos de la Selección Argentina, le presentó a una persona cercana a Jorge García Cuerva, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, una propuesta para que el Vaticano tenga su propia selección de fútbol, incluidas divisiones inferiores.

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Según el diario Clarín, que recogió la información, la propuesta consiste en que la Santa Sede tenga selecciones de diferentes categorías, desde la Sub-15 hasta las mayores con representación femenina y masculina.

Para esto, el Vaticano debería primero vincularse a la UEFA y luego a la FIFA, según establece el reglamento de asociados del máximo ente del fútbol mundial.

A su vez, jóvenes católicos de todo el mundo podrían reforzar el proyecto con encuentros deportivos, educativos y académicos relacionados con el fútbol.

Uno de los impedimentos es quiénes podrían integrar la representación de la Santa Sede, teniendo en cuenta que la nacionalidad vaticana no se transmite por sangre. Incluso, ni siquiera se obtiene de manera vitalicia, sino únicamente temporal para aquellos trabajadores, sacerdotes y encargados de ciertas funciones permanentes dentro de la Santa Sede.

Se espera que León XIV haya recibido la propuesta días después de su visita en Argentina, además de Perú y Uruguay.