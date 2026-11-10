El insólito despido del DT de Egipto pese a hacer un histórico Mundial 2026: protagonizó escándalo con sus dos esposas

La Selección de Egipto realizó un histórico Mundial 2026 alcanzando por primera vez una fase de octavos de final. En esa fase, la selección africana cayó ante la Selección Argentina pese a estar arriba en el marcador por 2 a 0.

El entrenador Hossam Hassan fue el encargado de alcanzar esa hazaña, motivo por el cual fue halagado en su país, no obstante, en las últimas horas fue despedido de su selección.

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Un escándalo con sus dos esposas provocó su despido pese a los históricos resultados alcanzados en el Mundial 2026.

Y es que días después de su participación en el Mundial, en agosto de 2026, las dos esposas del director técnico protagonizaron una violenta pelea en el bar de un hotel de lujo en la Costa Norte de Egipto.

El escandaloso enfrentamiento entre las mujeres obligó a la presencia policial y quedó grabado en video, por lo que se hizo viral rápidamente.

La Asociación Egipcia de Fútbol aseguró en un comunicado que su salida se dio debido al "impacto negativo" en la estabilidad del plantel.

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"La EFA ha decidido dar por terminada la relación contractual con el director técnico Hossam Hassan y su cuerpo técnico debido al impacto negativo en la estabilidad del equipo, agradeciéndoles los servicios prestados y priorizando el bienestar de la selección nacional", declaró.

"Asimismo, la Junta Directiva ha designado a Ali Maher como nuevo director técnico para liderar la siguiente etapa, solicitando el respaldo continuo de la afición", añadió.

Cabe recordar, además, que el entrenador egipcio recibió una suspensión por parte de la FIFA por sus declaraciones y gestos al final del partido ante la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial.