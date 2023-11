La explicación de Garnacho que evitó que la FA lo sancionara por un tema de “racismo” contra el arquero del Manchester United

El jugador argentino Alejandro Garnacho ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán tras compartir una publicación en sus redes sociales sobre su compañero de equipo, André Onana, en la que usó unos emojis de gorila.

Tras la victoria 1-0 ante Copenhague en la Liga de Campeones, el delantero de 19 años publicó en Twitter, ahora X, una fotografía de los jugadores del Manchester United con el arquero camerunés André Onana, acompañada de emojis de gorila, algo que muchos internautas señalaron como un acto racista.

Luego de esa publicación, el delantero del Manchester United fue acusado de “racista”, lo que lo obligó a tener que eliminar su publicación y que sus compañeros de plantel salieran en su defensa.

Onana salió en defensa del argentino señalando que lo que lo que hizo fue usar dichos emojis para representar la "potencia y fuerza" del equipo, por lo que "el asunto no debería ir más lejos".

El camerunés, de 27 años, tomó su cuenta de Instagram para publicar la misma fotografía que había compartido Garnacho, para dejar en claro que “la gente no puede decidir qué cosas pueden ofenderme o no. Yo conozco exactamente lo que quiso decir Garnacho: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá”.

Por su parte, el técnico del Manchester United, Ten Hag, expresó durante una rueda de prensa que “no estamos preocupados (sobre una eventual suspensión) por ahora” y agregó que: "Estamos hablando con la Federación”.

"Puedo y quiero subrayarlo: estamos juntos, somos el United y eso lo hemos visto con la publicación de André Onana", añadió.

Ahora, la Asociación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas inglés) comunicó este martes que el argentino no será sancionado por el uso de emojis de gorila en su publicación y por la cual ha sido acusado de racista.

“Hemos concluido una investigación relacionada con una publicación reciente de Alejandro Garnacho en redes sociales”, explicó la FA.

La Asociación Inglesa de Fútbol también aseguró que: “Buscamos las observaciones del jugador como parte de nuestra investigación y explicó que su intención con el uso de dos gorilas era resaltar la fuerza y poder de sus compañeros, específicamente André Onana y Harry Maguire, luego del gran papel que tuvieron en la victoria del Manchester United contra el FC Copenhague”.

El texto del ente regulador concluyó diciendo que: “Estamos satisfechos con la explicación de Alejandro Garnacho y el contexto dado, por lo que no aplicaremos procesos disciplinarios en esta ocasión” y advirtió “hemos recordado al jugador sus responsabilidades respecto a las publicaciones en redes sociales y al uso de emojis en particular, que pueden ser interpretados de diferentes maneras”.

No es la primera vez que un jugador se ve involucrado en un tema de acusaciones de racismo hacia uno de sus compañeros, ya que, en 2020, el exatacante uruguayo del Manchester United, Edinson Cavani, fue suspendido tres partidos por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por haber utilizado el término "negrito" en español en una publicación de Instagram.

En 2019, el portugués Bernardo Silva fue suspendido un partido y multado por un mensaje en el que comparaba a su compañero de equipo Benjamin Mendy con un personaje negro de dibujos animados.