Wayne Rooney habló de su adicción al alcohol cuando era futbolista: "bebía casi hasta perder el conocimiento"

Wayne Rooney, exfutbolista inglés que hizo parte de su selección y el Manchester United, se sinceró sobre su vida como jugador profesional y reconoció la adicción al alcohol que tuvo desde muy joven.

Lo hizo durante una entrevista para el podcast Seven, en la que habló sin tapujos sobre su juventud, sufrimientos y su vida en el fútbol.

El exjugador, ahora entrenador del Birmingham City de la segunda división inglesa, dio a conocer que desde los 20 años se convirtió en un consumidor habitual de bebidas alcohólicas para escapar de las presiones.

"Cuando tenía una veintena de años, el alcohol me sirvió de vía de escape" a la presión y la fama, admitió el excapitán de la selección inglesa de fútbol.

En su estremecedora confesión, Rooney también aseguró que bebía de tal manera después de sus actividades como futbolista que hasta perdía el conocimiento.

"Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta perder el conocimiento", declaró el ex niño prodigio del fútbol inglés.

"No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación", añadió Rooney en el podcast lanzado por Rob Burrow, exjugador de rugby y enfermo de ELA.

Además, el exdelantero indicó que por varios años se sintió hundido por no aceptar la ayuda de las personas que lo rodeaban, pero dijo haber aprendido de lo sucedido.

"Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros", contó Rooney.

Cabe recordar que el exjugador de 38 años entró en el mundo del fútbol profesional a los 16, cuando debutó con el Everton, y a los 17 años se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Inglaterra.

Como si fuera poco, con tan solo 18 años firmó por uno de los grandes del fútbol inglés, el Manchester United, en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.