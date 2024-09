La razón por la que el entrenador del Manchester City no utiliza redes sociales

Josep Guardiola, mejor conocido como Pep Guardiola, exjugador y actual entrenador español, reveló la verdadera razón por la que no tiene redes sociales.

En medio de una entrevista para el portal Sky Sports Guardiola a refirió a su vida privada y contó detalles de su relación con los futbolistas fuera de la cancha.

El entrenador indicó que no tiene ninguna red social como WhatsApp, TikTok, Twitter y Instagram.

“No, no tengo WhatsApp. ¿Por qué? No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono. Ni TikTok, Twitter y Instagram, nada. Solo mi teléfono y mensajes, ya está”, sorprendió el conductor español de 53 años.

También se refirió a su relación con los jugadores fuera de la cancha.

“No hablo en verano, ni los felicito por sus logros, pero generalmente no estamos en contacto, salvo en ocasiones especiales. Cada uno tiene su vida privada.

Hablamos de nuestra vida privada en nuestro día, por ejemplo, si alguien va a ser padre, les pregunto cómo se encuentra su mujer y cosas así”, indicó.

Guardiola también compartió su opinión sobre enfrentarse a entrenadores que ya lo conocen puesto que, según él, lo hacen “sentir débil”, puesto que cada uno tiene un estilo de juego.

En el mes de mayo, el entrenador catalán sembró dudas sobre su continuidad al frente de los ‘Citizens’.

Tras los multitudinarios festejos por logra un nuevo título con el equipo de Manchester, Guardiola brindó una entrevista en la que dejó entrever que su ciclo al frente del equipo inglés podría estar por terminar.

Así lo aseguró para Sky Sports, en la que además dio a entender que necesita nuevas motivaciones para seguir entrenando.

Lo cierto es que estoy más cerca de irme que de quedarme", afirmó Guardiola.

"Son ocho años (que entreno al City), serán nueve", añadió.

En ese sentido, indicó que desde la temporada pasada cuando ganó la Champions League viene sintiendo que su trabajo en el equipo ciudadano con el que ha ganado todo podría estar finalizado.

"Ya tenía esa sensación la temporada pasada (...) cuando ganamos en Estambul (la Liga de Campeones) dije: 'se terminó, ¿qué estoy haciendo aquí? Se terminó, no queda nada más por hacer", declaró.

"Ahora no estoy capacitado para saber cuál será mi motivación para la próxima temporada, porque a veces es difícil encontrarla cuando se ha logrado todo", añadió.

No obstante, aclaró que cumplirá su contrato hasta 2025, como está estipulado, por lo que estará una temporada más al frente del club inglés.

"Pero tengo un contrato (hasta junio de 2025), estoy aquí y sigo disfrutando. A veces estoy un poco cansado, pero en otros momentos me encanta", dijo.

"Ahora mismo mi sensación es que quiero quedarme la próxima temporada, tenemos tiempo para hablar con el club sobre la próxima temporada, tengo que ver también con los jugadores, si ellos me siguen, si nos siguen. Seguiré y durante la temporada hablaremos", subrayó.