La razón por la que Juan Fernando Quintero no habría sido convocado a la Selección Colombia para la fecha de eliminatorias

La Selección Colombia reveló la lista de jugadores convocados para los partidos de la doble fecha eliminatoria ante Uruguay, en Barranquilla el próximo 12 de octubre, y Ecuador, de visitante el martes 17 del mismo mes.

Hay varias novedades ante las lesiones de Yerry Mina, Johan Mojica, Jéfferson Lerma y Jhon Lucumí, pero, entre las ausencias más sonadas están la de Juan Guillermo Cuadrado, el jugador del Inter de Milán que recién se recuperó de una tendinitis, y la de Juan Fernando Quintero, quien viene jugando en su club, Racing de Argentina, de hecho, viene de ser titular en el clásico ante Independiente; y fue convocado para los partidos contra Venezuela y Chile.

La desafectación de Cuadrado se debería a un pedido expreso de su equipo, pues consideran que no está recuperado al 100% y quieren cuidarlo, el jugador, incluso, tomó la decisión con altura y le mandó un mensaje a los convocados: “Bendiciones para mi sele. Mucho combo. Con toda para estas fechas. Dios los bendiga”, escribió Cuadrado en una de sus historias de Instagram.

Sin embargo, no se conoce cuál es la razón por la que Quintero no fuera convocado si venía jugando con Racing y había sido llamado antes, pues un periodista colombiano reveló el posible motivo por el que el futbolista no fue tenido en cuenta en esta oportunidad.

Diego Rueda, periodista deportivo de Caracol Radio, aseveró que habló con gente alrededor de la selección y esto fue lo que le dijeron: “En los entrenamientos en Barranquilla no respondió, en la pasada convocatoria. No lo vieron bien y esta vez se ha quedado por fuera de la convocatoria y le creo a la persona que nos contó. Ese fue el motivo, no ninguna lesión”.

De acuerdo con las palabras del comunicador colombiano, fue una decisión técnica del entrenador argentino Néstor Lorenzo y en lugar de Quintero convocaron a Yaser Asprilla del Watford de Inglaterra, un jugador con otras características que viene siendo protagonista en su club esta temporada.

Estos son los 26 jugadores con lo que Colombia espera cosechar la mayor cantidad de puntos en esta doble fecha eliminatoria y acercarse a la clasificación del Mundial en Norteamérica del 2026.