La respuesta de Néstor Lorenzo al 'Kun' Agüero por cuestionar que como argentino celebrara los goles de Colombia: "Nunca salí a llorar"

El entrenador argentino Néstor Lorenzo ha tenido un destacado rendimiento al frente de la selección Colombia. Desde su llegada en 2022, el director técnico, que acompañó a Pekerman como asistente, solo ha perdido un partido y está muy cerca de asegurar cupo al Mundial de 2026.

Precisamente, el único partido que perdió fue en la final de la Copa América ante Argentina, la selección de su país natal. Desde ese momento, nació una nueva rivalidad con La Albiceleste que quedó en evidencia el pasado 10 de septiembre cuando ambas selecciones volvieron a encontrarse en las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección tricolor logró imponerse por 2 a 1, lo que no cayó nada bien en la hinchada del país austral. Los medios argentinos salieron a cuestionar el penal con el que James puso en ventaja a Colombia y algunos hinchas se mostraron inconformes con los festejos de los colombianos.

Incluso Sergio ‘Kun’ Agüero, exdelantero de Argentina, cuestionó al entrenador de la selección colombiana por celebrar los goles de la selección que dirige contra su país natal.

“A ustedes les parece bien que un entrenador argentino, no por Néstor Lorenzo, grite así los goles estando con otros países. Es una sensación rara, obviamente que es el trabajo, pero bueno”, dijo el exjugador del Atlético de Madrid durante una transmisión en redes.

Sus palabras llegaron directamente a Lorenzo, quien no se guardó nada y le respondió sin tapujos sus cuestionamientos.

“La verdad es que no lo escuché a él, pero me dijeron. No me metí en eso. Me parece que no vale la pena. Yo nunca critico lo que nos pasa. Y él fue un gran jugador y es una gran persona. No lo escuché directamente a él. Me lo dijeron y dije: ‘Bueno, no pasa nada’”, dijo Lorenzo en entrevista para Blu Radio.

El entrenador argentino recordó la final de la Copa América y lo duro que fue perderla ante Argentina, al mismo tiempo que aprovechó para señalar varias desventajas que tuvo la tricolor en todo el torneo continental.

“El post de la Copa América fue muy duro porque empecé a recapitular todo lo que fue pasando, lo que nos pasó como equipo: Dónde fuimos a jugar, cuándo jugamos, cuántas entradas en calor hicimos en el último partido (en la final) por todo lo que pasó, el desgaste que tuvo el equipo en 20 días, jugar 6 partidos y que influyó en ir bajando el rendimiento de mayor a menor para la final", sostuvo.

“Pero nunca salí a hablar, ni a decir, ni a llorar por eso. Así que no prefiero intoxicarme. La verdad que quiero trabajar, mirar para adelante y bueno, guiar de la mejor manera posible a la selección (…) Bueno, había mucha adrenalina y mucha emoción contenida también que uno es el que trabaja y que vive para esto”, añadió.

La selección Colombia volverá al ruedo los próximos 10 y 15 de octubre cuando enfrente a Bolivia, de visitante, y a Chile, en Barranquilla, por la novena y décima fecha de las Eliminatorias.