"Lo he visto sufrir": exentrenador de Rafael Nadal reveló detalles de su retiro del tenis profesional

Hace unas semanas, el reconocido tenista Rafael Nadal anunció por medio de sus redes sociales su retiro del tenis luego de disputar la ‘Final 8’ de la Copa Davis.

"Todo en la vida tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar", dijo un emocionado Nadal en un video junto al mensaje "Mil gracias a todos" escrito en una docena de idiomas.

Ganador de 92 títulos ATP, entre ellos 22 Grand Slams, Nadal cerró su carrera en la 'Final 8' de la Copa Davis que se disputó en Málaga, en el sur de España, del 19 al 24 de noviembre.

Tras su retiro, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, dio su opinión sobre el retiro del famoso tenista y su desempeño a lo largo de su carrera.

“Hace unos meses Rafael me comunicó que tenía pensado retirarse. Quería hacerlo en Málaga durante la Copa Davis. Evidentemente era un tema que más o menos estaba asumido. Sabíamos que tarde o temprano tenía que llegar esta decisión. Hace unos meses que me enteré porque Rafael vino a contármelo”, afirmó.

VEA TAMBIÉN La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka dedica mensaje cargado de admiración a Rafael Nadal por su retiro o

‘Tío Toni’, como era conocido, destacó el talento del tenista y su optimismo por alcanzar la cima en el tenis, pero siempre siendo correcto y de forma deportiva.

“Me siento muy contento de todo lo que ha conseguido, dentro de la pista evidentemente por todo lo que ha ganado, pero, sobre todo, lo más destacable y que, como familiar, me satisface mucho, es ver cómo un chico que tuvo la ilusión de llegar a ser un gran jugador de tenis hizo todo lo posible sin perder nunca el norte. Sin dejar de tener los pies en el suelo”, recalcó.

Toda la trayectoria de Nadal ha estado marcada no solo por los éxitos, sino también por las lesiones, especialmente en los últimos años, en los que apenas ha podido competir.

“Claro que lo he visto sufrir. Pero me acostumbré tanto a verlo sufrir en muchas ocasiones durante toda su trayectoria. En muchas ocasiones tuvo lesiones complicadas, que le iban a mermar o incluso a impedir disfrutar el seguir jugando. Como me acostumbré a eso no me sorprendió verle sufrir un poco al final. La verdad es que, incluso viéndole sufrir, creo que Rafael no se puede quejar porque la vida le ha tratado muy bien”, afirmó.

VEA TAMBIÉN Nadal deja desconcertante confesión sobre su retiro; no se cansó de jugar o

Además, aseguró que su sobrino está listo para afrontar nuevos retos. “Creo que mi sobrino va a afrontar el día después con total normalidad. Siempre supo que todo inicio deportivo tiene su fin. No hay carreras deportivas que 100 años duren. Creo que en estos últimos meses ha ido asimilando este proceso”, concluyó.

Tras el retiro del tenista, varios deportistas se han manifestado como los futbolistas Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Kylian Mbappé, y también su máximo rival en el tenis profesional a principios de los 2000, el suizo Roger Federer.

Su histórico rival, el suizo Roger Federer, decidió rendirle un conmovedor homenaje con una extensa y emotiva carta en la que hizo poner emocional a más de uno en redes sociales.

Federer empezó la larga carta dirigida hacia su eterno rival diciendo: “Mientras me preparo para graduarme del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme”.

“Empecemos por lo obvio: me ganaste mucho, más de lo que yo pude ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En tierra batida, sentí que estaba entrando en tu patio trasero, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reinventar mi juego, llegando incluso al punto de cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando obtener alguna ventaja”, añadió.

“No soy una persona muy supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso. Todos esos rituales. Juntar tus botellas de agua como si fueran soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior. Todo eso con la máxima intensidad. En secreto, me encantaba todo el asunto. Porque era tan único, tan tú. Y sabes qué, Rafa, me has hecho disfrutar aún más del partido”, puntualizó.

Federer contó que, tras el Abierto de Australia de 2004, cuando logró llegar al número uno del ranking ATP por primera vez, pensó que estaba en la cima del mundo, hasta la llegada de Nadal.

“Entraste en la cancha de Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me venciste de manera convincente. Todo ese rumor que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un major algún día, no era solo publicidad”, expresó.