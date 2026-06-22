¿Mantendrá el historial a su favor? Así le ha ido a Colombia en partidos ante selecciones africanas en Copas del Mundo

La selección Colombia se prepara para su segunda salida en la Copa del Mundo 2026, en la que se medirá ante su similar de la República del Congo en el Estadio de Guadalajara, encuentro en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán sumar de a tres para mantenerse en el liderato del grupo K.

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Aunque estos dos combinados no cuentan con antecedentes, esta será la cuarta ocasión en el historial mundialista en que los cafeteros se midan ante un seleccionado africano en la fase de grupos de la cita orbital.

El encuentro pactado para este martes 23 de junio no solo será la primera vez que enfrenten estos dos equipos, sino que también jugarán un papel determinante en sus aspiraciones para avanzar a los dieciseisavos del Mundial.

¿Cómo le ha ido a Colombia en la fase de grupos ante selecciones africanas?

De los tres partidos disputados entre combinados miembros de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la 'Tricolor' en la fase inicial del certamen mundialista, todos han sido a favor del seleccionado sudamericano.

El primer encuentro de Colombia ante una selección de África data del Mundial de Francia 1998; en aquella oportunidad, con el gol de Leíder Preciado, los cafeteros vencieron por la mínima diferencia al combinado de Túnez.

Desde aquel momento tuvieron que pasar 16 años para que la 'Tricolor' se volviera a enfrentar a un equipo de la CAF en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

En Brasil 2014, los dirigidos en aquel entonces por el técnico José Néstor Pékerman se midieron ante el combinado de Costa de Marfil, al cual vencieron 2 goles a 1.

Los encargados de marcar por Colombia, en aquella oportunidad, fueron los mediocampistas James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos hombres aún vigentes en la 'Tricolor'. Entre tanto, Gervinho descontó para los africanos.

El último encuentro entre cafeteros y una selección africana en la fase de grupos data de Rusia 2018; en aquella ocasión, con un gol del defensor central Yerry Mina, los cafeteros vencieron 1 por 0 a su similar de Senegal.

Cabe destacar que de las tres ocasiones en las que la 'Tricolor' se ha enfrentado a una selección de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), solo en una de ellas (Francia 1998) no superó la instancia inicial del Mundial.

La Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentarán este martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara a partir de las 9:00 pm hora colombiana.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de vencer a su similar de Uzbekistán 3 por 1, mientras que los 'Leopardos' durante su primera salida igualaron 1-1 ante Portugal.

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial

1. Colombia – 3 puntos.

2. RD Congo – 1 pto.

3. Portugal – 1 punto.

4. Uzbekistán – 0 puntos.