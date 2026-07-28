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Martes, 28 de julio de 2026
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Cumaná

Varios sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones tras intensas lluvias registradas

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones - Fotos: X
Sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones - Fotos: X
El paso de la onda tropical número 31 por Venezuela genera precipitaciones de intensidad variable, nubosidad y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Las intensas lluvias registradas la tarde del martes 28 de julio provocaron severas anegaciones, colapso de drenajes y desbordamiento de canales de aguas pluviales en varios sectores de Cumaná, estado Sucre, tras el paso de la onda tropical número 31.

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Los sectores afectados son:

  • Valle Verde
  • El Pui Pui
  • Avenida Andrés Bello
  • Caigüire
  • Campeche
  • Guarapiche
  • Boca de sábana

Según los reportes, se registraron alrededor de 45 minutos de lluvias continuas acompañadas de ráfagas de viento.

La acumulación de sedimentos, basura y desechos en los caños y canales obstruyó el escurrimiento del agua.

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Por su parte, el agua superó los cauces e ingresó a calles principales y viviendas, obligando a los vecinos a resguardar sus enseres.

El paso de la onda tropical número 31 por Venezuela genera precipitaciones de intensidad variable, nubosidad y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

La onda tropical número 31 es un sistema de baja presión y perturbación atmosférica que se desplaza de este a oeste a través del océano Atlántico hacia el mar Caribe y el norte de Sudamérica.

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A finales de julio de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) hizo seguimiento a su desplazamiento sobre Venezuela y el Caribe.

Dicha instancia sostiene que este fenómeno provoca precipitaciones frecuentes, actividad tormentosa e inundaciones moderadas en varias regiones del país como Bolívar, Amazonas, Sucre y la región central.

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