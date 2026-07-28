Varios sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones tras intensas lluvias registradas

Las intensas lluvias registradas la tarde del martes 28 de julio provocaron severas anegaciones, colapso de drenajes y desbordamiento de canales de aguas pluviales en varios sectores de Cumaná, estado Sucre, tras el paso de la onda tropical número 31.

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Los sectores afectados son:

Valle Verde

El Pui Pui

Avenida Andrés Bello

Caigüire

Campeche

Guarapiche

Boca de sábana

Según los reportes, se registraron alrededor de 45 minutos de lluvias continuas acompañadas de ráfagas de viento.

La acumulación de sedimentos, basura y desechos en los caños y canales obstruyó el escurrimiento del agua.

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Por su parte, el agua superó los cauces e ingresó a calles principales y viviendas, obligando a los vecinos a resguardar sus enseres.

El paso de la onda tropical número 31 por Venezuela genera precipitaciones de intensidad variable, nubosidad y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

La onda tropical número 31 es un sistema de baja presión y perturbación atmosférica que se desplaza de este a oeste a través del océano Atlántico hacia el mar Caribe y el norte de Sudamérica.

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A finales de julio de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) hizo seguimiento a su desplazamiento sobre Venezuela y el Caribe.

Dicha instancia sostiene que este fenómeno provoca precipitaciones frecuentes, actividad tormentosa e inundaciones moderadas en varias regiones del país como Bolívar, Amazonas, Sucre y la región central.