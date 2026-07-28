Varios sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones tras intensas lluvias registradas
Las intensas lluvias registradas la tarde del martes 28 de julio provocaron severas anegaciones, colapso de drenajes y desbordamiento de canales de aguas pluviales en varios sectores de Cumaná, estado Sucre, tras el paso de la onda tropical número 31.
Los sectores afectados son:
- Valle Verde
- El Pui Pui
- Avenida Andrés Bello
- Caigüire
- Campeche
- Guarapiche
- Boca de sábana
Según los reportes, se registraron alrededor de 45 minutos de lluvias continuas acompañadas de ráfagas de viento.
La acumulación de sedimentos, basura y desechos en los caños y canales obstruyó el escurrimiento del agua.
Por su parte, el agua superó los cauces e ingresó a calles principales y viviendas, obligando a los vecinos a resguardar sus enseres.
El paso de la onda tropical número 31 por Venezuela genera precipitaciones de intensidad variable, nubosidad y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.
La onda tropical número 31 es un sistema de baja presión y perturbación atmosférica que se desplaza de este a oeste a través del océano Atlántico hacia el mar Caribe y el norte de Sudamérica.
A finales de julio de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) hizo seguimiento a su desplazamiento sobre Venezuela y el Caribe.
Dicha instancia sostiene que este fenómeno provoca precipitaciones frecuentes, actividad tormentosa e inundaciones moderadas en varias regiones del país como Bolívar, Amazonas, Sucre y la región central.