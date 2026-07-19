Final del Mundial Programa: La Tarde España derrota 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026: así celebran los aficionados julio 19, 2026 Por: Miguel Pedreros España sumó su segunda estrella mundialista 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010. También le puede interesar Final del Mundial España derrota 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026: así celebran los aficionados Nicolás Maduro Se acerca una nueva audiencia para Maduro en EE. UU.: así va el proceso del dictador Terremoto en Venezuela Fabiana Blanco, niña símbolo de resiliencia tras terremoto en Venezuela, ayuda en Día del Niño Gustavo Petro "El país está cansado de la pelea constante de Petro con el pueblo": politóloga sobre convocatoria del presidente a movilizaciones Terremoto Alta actividad sísmica en Latinoamérica: ¿ por qué la región ha vivido tres terremotos en tres semanas? Ataque al régimen de Irán Aumenta la presión: octava noche de ataques de Estados Unidos a objetivos del régimen de Irán Compartir en: