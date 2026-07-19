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Domingo, 19 de julio de 2026
Domingo, 19 de julio de 2026
Final del Mundial
Programa: La Tarde

España derrota 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026: así celebran los aficionados

julio 19, 2026
Por: Miguel Pedreros
España sumó su segunda estrella mundialista 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010.

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