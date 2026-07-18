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Mundial 2026

"Debimos haberte dado un final mejor": conmovedor mensaje de Mbappé sobre "el último baile" de un referente de Francia antes del partido por el tercer puesto del Mundial

julio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Kylian Mbappé - Foto EFE
Kylian Mbappé - Foto EFE
Francia, derrotada 2 a 0 por España en las semifinales, se enfrenta este sábado a los ingleses, que cayeron 2 a 1 ante Argentina.

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, rindió un emotivo homenaje a un referente del equipo antes del que es su último partido este sábado contra Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA.

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Se trata de Didier Deschamps, el entrenador de la selección de Francia, quien se ha convertido en un referente del fútbol francés y quien está por última vez al frente del equipo en el partido en el que se enfrentan los dos equipos que se quedaron ad-portas de la final del torneo.

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En su emotivo conmovedor mensaje, Mbappé aseguró que los jugadores no habían logrado darle el final que se merecía el destacado director técnico en el Mundial tras 14 años al mando.

"Hoy es tu último baile. Tú, que tanto nos has dado. Debimos haberte dado un final mejor, pero no lo conseguimos. Es muy difícil expresar con palabras lo que has aportado durante 14 años, ya que has sido una figura clave en el renacimiento de este equipo", escribió el delantero de 27 años en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Cabe resaltar que Deschamps, que asumió el cargo en 2012, llevó a Francia al título del Mundial en 2018 y a otra final cuatro años más tarde, antes de que su campaña de 2026 terminara con una derrota en semifinales ante España.

"La gente no siempre ha sabido valorar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello. Gracias por haberme dado la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años", agregó el atacante de Les Bleus.

Mbappé, máximo goleador de todos los tiempos de Francia con 64 goles, también agradeció a Deschamps —capitán del equipo cuando Francia ganó el Mundial de 1998— por haberle dado la oportunidad de representar a su país en el mayor escenario.

"Me siento privilegiado por haber podido estar al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", señaló.

Francia, derrotada 2 a 0 por España en las semifinales, se enfrenta este sábado a los ingleses, que cayeron 2 a 1 ante Argentina, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, en Miami.

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"Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", concluyó Mbappé en una publicación en la que incluyó una imagen con Deschamps.

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