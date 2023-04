Materazzi reveló qué le dijo a Zinedine Zidane para provocarlo en la final del Mundial de Alemania 2006

La final del Mundial de Alemania 2006, entre Francia e Italia, dejó para el recuerdo no solo el cotejo que se definió desde la tanda de penales, sino la agresión de Zinedine Zidane contra el italiano Marco Materazzi, que terminó en su expulsión justo en su último certamen orbital jugado.

Cabe recordar que antes del final del partido entre estas dos selecciones europeas en el estadio Olímpico de Berlín, Materazzi recibió por parte de Zidane un cabezazo en el pecho motivado por las palabras ofensivas que el italiano le dijo en aquella noche.

Incluso se cree que esa fue la primera vez que se utilizó el VAR en el fútbol mundial, ya que el árbitro argentino Horacio Elizondo tuvo que recurrir a una pantalla para ver cómo había sido la agresión y posteriormente mostrarle la tarjeta roja, aun cuando esta tecnología no había sido incorporada en el fútbol.

Tuvieron que pasar 17 años para saber qué le dijo exactamente Materazzi para desatar la furia del mediocampista francés.

Durante una entrevista que brindó en el podcast del medio Italian Football TV, el defensor italiano contó cómo hizo para sacar de casillas a quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

"Zidane me ofreció su camiseta. Yo le dije: 'No, prefiero a tu hermana'", dijo entre risas el italiano.

De la misma manera, el exjugador Zinedine Zidane, concedió semanas atrás una entrevista para el diario francés Le 'L'Èquipe', donde detalló qué sucedió en ese momento.

“Tenía a mi hermana al teléfono varias veces al día. Para mí era una preocupación. Él (Materazzi) no me habló de mi madre. A menudo ha dicho que no insultó a mi madre. Es cierto. Pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento", sostuvo Zizou.

"En el campo ya hubo insultos. Todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue sólo un segundo y se fue... Pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, era más frágil", agregó.