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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Lionel Messi

Messi se encuentra en Europa para recibir un galardón por su trayectoria deportiva: lo que se conoce del reconocimiento

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
El astro argentino será homenajeado este viernes en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, reconocimiento que también destaca su compromiso con los niños.

Lionel Messi llegó este jueves 22 de octubre a Oviedo, España, lugar donde fue recibido entre gritos, aplausos y muestras de entusiasmo de sus seguidores, en la víspera de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

El futbolista argentino va a recibir el galardón este viernes 23 de octubre, en una ceremonia en el Teatro Campoamor, en la que participarán los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El reconocimiento distingue la trayectoria de Messi, su talento en el fútbol y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

Según el fallo del jurado, el argentino fue elegido por su extraordinaria carrera deportiva y por los valores que ha transmitido a lo largo de los años, entre los que destacan constancia, la humildad y el compromiso con el trabajo colectivo.

Messi, de 39 años, desarrolló gran parte de su carrera en el FC Barcelona, club con el que ganó numerosos títulos nacionales e internacionales. Luego pasó por el Paris Saint-Germain, y siguió su trayectoria en el Inter Miami. Además fue la principal figuras de la selección argentina en los últimos tiempos.

Con su país ganó la Copa América y el Mundial de Catar 2022, uno de los momentos más importantes de su carrera. Su trayectoria igualmente incluye ocho Balones de Oro.

La llegada del futbolista hace parte de los actos previos a los Premios Princesa de Asturias, que cada año reconocen contribuciones destacadas en áreas como las artes, las ciencias, las letras, el deporte y la cooperación internacional.

Además de su desempeño deportivo, el jurado valoró el trabajo solidario de Messi, sobre todo las iniciativas orientadas a mejorar las oportunidades de educación y salud para la infancia.

La ceremonia de este viernes representará la entrega oficial de un premio que suma un nuevo reconocimiento internacional a la carrera del capitán argentino.

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