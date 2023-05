“Ni en la cartilla se aprende tanto”: Cuadrado se mofa del inglés de Yerry Mina en su despedida del Everton

El defensor colombiano Yerry Mina confirmó lo que se venía rumorando hace unos meses y es que no continuará en el Everton. El futbolista oriundo de Guachené, municipio del departamento colombiano del Cauca, publicó un video en su cuenta de Instagram invitando a los hinchas a acompañarlos en su último partido de la temporada.

“¡Hola Toffees! Espero que estén bien. Tengo una invitación para ustedes, este domingo jugaré mi último partido con el Everton. Es tiempo de decir adiós tras cinco años juntos”, dijo el colombiano en su mensaje de despedida.

“Quiero agradecerles por su apoyo y amor. Ha sido un privilegio y un honor vestir esta camiseta y representarlos a todos ustedes, por esta razón los invito a asistir a este último baile en Goodison Park, a esta última batalla que nos queda por luchar, necesitamos de su aliento y de su fe porque juntos vamos a lograr permanecer en la Premier League, donde debe estar siempre este gran club. Será un momento especial cargado de emociones y recuerdos, estoy seguro que lo conseguiremos. ¡Vamos muchachos! ¡Un último empujón!”, finalizó Mina.

El mensaje aparece en su cuenta de Instagram subtitulado en español, pues el colombiano dio el mensaje en inglés y aunque recibió comentarios de apoyo por el tiempo en que defendió los colores del Everton, resaltó el que le hizo su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, quien se refiere más al inglés de su compañero en la Selección Colombia.

“Oigan ni en la cartilla de nachole aprende uno tanto come on Yerry”, le escribió el jugador de la Juventus de Italia y las reacciones no se han hecho esperar de quienes lo vieron como un chiste y comentaron solo sonrisas.

Cuadrado se mofa del inglés de Yerry Mina / FOTO: Instagram

Yerry Mina jugará su último partido con el Everton en la última fecha de la Premier League en un partido que se ha catalogado como una “final” ante el Bournemouth, pues ganando aseguran su permanencia en la máxima competencia inglesa, si se da otro resultado, dependerán que Leicester no derrote al West Ham y lo mismo en el partido entre el Leeds United y el Tottenham para no descender.

El defensor colombiano llegó al conjunto ‘Toffee’ en 2018 procedente del Barcelona, a cambio de 30 millones de euros y durante estos cinco años, las temporadas de Mina no han sido muy regulares debido a las constantes lesiones que ha sufrido. A pesar de que ha jugado los tres últimos partidos como titular, Yerry no es tenido en cuenta por el entrenador Sean Dyche.

Se desconoce cuál será el destino del defensor goleador de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, pero se especula que grandes equipos como Inter de Milan, Fenerbahce y Besiktas han mostrado interés por su servicio.