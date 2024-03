"No tiene continuidad en el rendimiento": exojeador dio la razón por la que el Barcelona no contrató a Luis Díaz

Luis Díaz es el jugador colombiano más importante y cotizado en la actualidad del fútbol mundial. Gracias a sus destacadas presentaciones con el Liverpool de Inglaterra, el guajiro se ha encumbrado como uno de los futbolistas más importantes del mundo.

Es por eso que en los últimos días se ha especulado sobre la posibilidad de que Díaz salga del Liverpool y pueda recaer en un club igual de importante en Europa.

La prensa deportiva ha especulado sobre la opción de que el Barcelona de España se haga con los servicios del colombiano, no obstante, no hay nada definido hasta ahora.

Precisamente, sobre este tema, en las últimas horas se conoció que el club culé estuvo ojeando al colombiano cuando éste hacía parte del Porto de Portugal. Así lo dio a conocer Bojan Krkić, exojeador del Barcelona, durante el programa El Bard de la cadena SER de España.

Sin embargo, Krkić dio unas polémicas declaraciones en contra del colombiano, de quien dijo “no es titular indiscutible”.

“Cuando estaba en el Oporto, lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, dribling, gol, tiene todo (...) es que no tiene continuidad en rendimiento, no es titular indiscutible, esto le pasó en Oporto", dijo el exjugador del Barcelona.

"Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está. Vive del pasado”, añadió el exdirectivo, agregó.

Sus declaraciones generaron gran revuelo en redes sociales, dado que el nacido en Barrancas se ha destacado por su continuidad en el Liverpool, motivo por el cual es titular indiscutible bajo el mando de Klopp.

“Claramente el tipo no ve la Premier, cómo va a decir que Luis Díaz no es titular indiscutible”; “¿Si ven fútbol inglés? ¡Es el más indiscutido de todos en Liverpool”; “Pero como que no es titular indiscutible si lleva 40 partidos jugados con el Liverpool”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.