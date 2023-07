“Nunca me dijo que parara ninguna acción”: revelan audio de las declaraciones de Dani Alves defendiéndose en el caso de abuso sexual

Este miércoles revelaron el audio de las declaraciones que dio el futbolista Dani Alves ante la Justicia española sobre el caso de abuso sexual del que es acusado y razón por la cual se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2023.

La investigación contra el jugador continúa su curso y está cerca de entrar a la recta final tras la recolección de varias pruebas sobre el caso de presunto abuso sexual por parte de Alves contra una joven de 23 años en una discoteca en España.

El programa‘Código 10’obtuvo acceso al audio de la declaración que dio el brasileño de 40 años frente a la Justicia española en la que recalcó que entre ambos (la supuesta víctima y él) nunca sucedió nada que no quisieran.

En el audio, el cual fue el cuarto y último testimonio que dio el deportista ante la Fiscalía española, Alves acotó: “no ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”.

El deportista inició sus declaraciones relatando lo que sucedió la noche del 31 de diciembre de 2022 en el baño de la sección VIP de la discoteca Sutton de Barcelona diciendo: “nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones”.

Sobre cambiar tantas veces su versión de los hechos Alves señaló: “no puedo ratificar mi primera declaración. Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo”.

Además, relató cómo sucedieron los hechos esa noche apuntando que fueron custodiados hasta la mesa seis de la discoteca. “Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estamos divirtiendo y enseguida hubo una atracción sexual”.

El jugador con pasado en el FC Barcelona, Juventus y PSG afirmó que le preguntó a la joven para ir al baño de la discoteca, situación que a su criterio la chica aceptó.

“Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción”, acotó.

El futbolista agregó que la joven podría estar molesta por la actitud que tuvo con ella, ya que él siempre fue “cómplice de las ganas que tenía”.

Vale detallar que la fiscal del caso le preguntó a Alves si en algún momento le explicó a la víctima que iban a ir al baño, a lo que el brasileño contestó: “yo le dije de ir al baño y de trasladar todo lo que estábamos viviendo a ese lugar. Simplemente eso y ella me dijo que sí”.

En cuanto a la versión de la víctima sobre un supuesto golpe que recibió por parte del defensa sudamericano, Alves sostuvo: “no, jamás”, así como también precisó que “no la tomó de la ropa y la botó al suelo”.

Esto se da unas semanas después de que el deportista diera su primera entrevista desde la cárcel y asegurara que tenía la conciencia tranquila sobre lo que pasó durante esa noche.

"Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos", consideró Alves.

Además, envió un controversial mensaje a la joven que lo acusó de presunta violencia sexual al señalar que la perdonaba por supuestamente mentir.

"Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", aseveró.