Así quedaron sorteadas las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente, ya conocen sus rivales para seguir avanzando en el certamen internacional.

Este miércoles se sortearon las llaves de los ocho encuentros que se disputarán por un cupo a los cuartos de final del torneo continental.

El sorteo se llevó a cabo en la sede de la Confederación Suramericana de Fútbol (CONMEBOL), en Luque, Paraguay.

VEA TAMBIÉN Copa Libertadores y Sudamericana 2023: así quedaron los cruces de los equipos colombianos o

Las llaves se definirán en partidos de ida y vuelta, que se jugarán en la primera y la segunda semana de agosto

Seis equipos brasileros, cuatro argentinos, dos colombianos, uno de Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay buscarán llegar los más lejos posible en la Copa.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay)

Atlético Nacional (Colombia) vs. Racing (Argentina)

Nacional (Uruguay) vs. Boca Juniors (Argentina)

Bolívar (Bolivia) vs. Athletico Paranaense (Brasil)

Deportivo Pereira (Colombia) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

River Plate vs. Inter de Porto Alegre (Brasil)

Argentinos Juniors (Argentina) vs. Fluminense (Brasil)

También, se sortearon las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana entre los equipos que lideraron cada uno de sus grupos y los cruces de repechaje entre los segundos y los que llegaron por ocupar el tercer lugar en la Libertadores.

Cruces de la Copa Sudamericana

Vencedor de Sporting Cristal (Per) - Emelec (Ecu) vs. Defensa de Justicia (Arg)

Vencedor del Barcelona (Ecu) - Estudiantes (Arg) vs. Goias (Bra)

Vencedor de Colo Colo (Chi) -. Atl. Mineiro (Bra) vs. Bragantino (Bra)

Vencedor de Ind. Medellín (Col) - San Lorenzo (Arg) vs. San Pablo (Bra)

Vencedor Ñublense (Chi) - Audax italiano (Chi) vs. Liga de Quito (Ecu)

Vencedor de Libertad (Par) – Tigre (Arg) vs. Fortaleza (Bra)

Vencedor de Corinthias (Bra) – Universitario (Per) vs. Newells Old Boys (Arg)

Vencedor de Patronato (Arg) - Botafogo (Bra) vs. Guaraní (Par)