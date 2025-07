"La democracia está en riesgo": Michelle Bachelet en el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla

Continúa la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebra del 30 de junio al 3 de julio de 2025 en Sevilla, España.

Durante el encuentro, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la aprobación de 5.200 millones de dólares para 18 operaciones en 10 países de la región, destinados en proyectos de infraestructura, acción climática, desarrollo humano, movilidad urbana y transición energética.

Al respecto, la expresidente de Chile Michelle Bachelet advirtió que no puede haber desarrollo e inversión sin que haya garantías democráticas en cada país.

“Siento que el desarrollo incluye la democracia, el respeto hacia el estado de derecho. Necesitamos liderazgo y que se respeten los derechos humanos. Necesitamos una ciudadanía activa que tenga conciencia y que sea capaz de exigirle a sus gobernantes mayores niveles de participación, democracia y coherencia”, afirmó.

Respecto a la postura del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien permitiría la presencia de delegados de dictaduras dentro de la organización internacional, Bachelet aseguró que lo más importante no es excluir sino exigir.

“La democracia está en riesgo en el mundo, pero parte importante del riesgo tiene que ver con que las democracias no están cumpliendo los compromisos con los ciudadanos”, agregó.

Asimismo, Juan Carlos Pinzón, exministro de defensa de Colombia, aseguró que se necesita la seguridad para que haya progreso.

“Si seguridad los inversionistas no van a venir, no van a tomar decisiones, no se crea empleo, no se hace la infraestructura necesaria y la gente no tiene tranquilidad. Se necesita la seguridad para que haya progreso. Cuando hay seguridad se combate la corrupción”, dijo.

De acuerdo con Pinzón, es importante fortalecer los recursos en seguridad. “Hoy las Fuerzas Armadas de Colombia tiene menos de cien mil hombres de los que tuvieron hace más de 10 años”.

“Hay un esfuerzo por excusar el crimen y facilitar las razones para que los criminales sigan atormentando a los colombianos”, afirmó.