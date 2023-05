Padre de Haaland hizo gestos obscenos contra la afición del Real Madrid en Champions League

La semifinal de Champions League entre Real Madrid y Manchester City prometía, desde la previa, ser una final adelantada, y así fue.

Ambos equipos demostraron su calidad y su capacidad individual en un duelo que estuvo muy parejo y terminó en tablas.

Finalmente, el encuentro terminó 1 a 1 con los goles de Vinicius Júnior y Kevin de Bruyne, dejando la infartante definición para el próximo miércoles en Manchester.

Precisamente, esa intensidad la vivió desde uno de los palcos el padre de Erling Haaland, el jugador noruego que se ha encumbrado como el máximo goleador de la Premier League con el Manchester City.

Según ha narrado la prensa española, la hinchada del Real Madrid reaccionó con airadas reprimendas en contra de Alf-Inge Haaland, al comienzo del segundo tiempo, luego de que éste les lanzara maní.

En ese momento, mientras la hinchada del club ‘merengue’ lo increpaba, el exfutbolista hizo gestos obscenos con sus brazos y también se llevó las manos a los oídos en el momento del gol del Manchester City que igualó el marcador.

La reacción del progenitor del jugador del City fue tal que el cuerpo de seguridad del estadio decidió retirarlo del palco donde se encontraba junto a un acompañante, quien también reaccionó en contra de la afición, para evitar incidentes mayores.

Desde sus redes sociales, Alf-Inge Haaland dio su versión de lo sucedido y le restó importancia al enfrentamiento con los aficionados.

“El RM no estaba contento de que estuviéramos celebrando el gol de KDB. Aparte, tuvimos que movernos porque los aficionados del RM no estaban contentos con el 1-1″, dijo.

Además, negó que haya tirado maní a la afición que se encontraba cerca de su palco.

“No hice eso. No es cierto. Tuvimos algunas buenas bromas con la afición del Madrid. No estaban contentos cuando el City marcó. Normal. Luego tuvimos que alejarnos 50 metros. Nada más. Todos felices. Bueno, casi...”, explicó.